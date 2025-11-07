Samsung annuncia i vincitori della prima edizione europea di Solve for Tomorrow

L’innovazione non è solo una questione di hardware e software, ma un ponte verso la risoluzione delle sfide globali più pressanti, e sono le nuove generazioni a detenere la visione e il coraggio per costruirlo.

In questo contesto si è svolta a Milano la prima edizione europea della competizione Solve for Tomorrow European Competition di Samsung Electronics, un’iniziativa fondamentale pensata per dare spazio ai giovani talenti e spingerli a sviluppare soluzioni creative e tecnologiche.

L’evento, che ha riunito sessanta partecipanti e dieci team finalisti provenienti da tutto il continente, non è stato solo una gara, ma un vero e proprio programma di incubazione di tre giorni, mirato a promuovere collaborazione e nuove idee a beneficio della società.

Sport, tecnologia e agenti di cambiamento a Solve for Tomorrow di Samsung

Crediti: Samsung

Il cuore pulsante di questa edizione è stato il tema Sport&Tech, un connubio che riflette l’impegno congiunto di Samsung e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nell’ispirare i giovani a diventare veri e propri agenti di cambiamento.

Questa partnership, che si inserisce nell’iniziativa Together for Tomorrow, Enabling People e nella strategia Olympism365 del CIO, sfrutta il potere inclusivo dello sport unito all’innovazione tecnologica come strumento di sviluppo sostenibile.

Durante l’evento, i finalisti hanno avuto l’opportunità di partecipare a workshop, presentazioni e attività culturali, supportati non solo da esperti Samsung ma anche dagli IOC Young Leaders, che hanno contribuito a potenziare le loro capacità di comunicazione e presentazione.

Al termine di questo percorso intensivo, cinque progetti sono stati selezionati come vincitori, dimostrando come la tecnologia possa fornire risposte concrete e pratiche ai problemi quotidiani.

I 5 progetti vincitori

Dal Regno Unito, il team Curastep ha presentato una scarpa biometrica intelligente dotata di tecnologia IoT, progettata specificamente per aiutare i pazienti diabetici con problemi ai piedi a mantenere uno stile di vita attivo.

Dalla Francia, Liova ha proposto un power bank ecosostenibile, realizzato riutilizzando componenti ricavati da vecchi dispositivi elettronici.

L’Ungheria, con My Hormone, ha sviluppato una piattaforma educativa completa dedicata all’equilibrio ormonale femminile, colmando di fatto le lacune nella salute pubblica.

La Germania ha portato in finale SkillFIT, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale il cui obiettivo è rendere l’educazione fisica nelle scuole più equa e inclusiva.

Infine, dalla Repubblica Ceca, VisionNex ha ideato degli occhiali intelligenti a basso costo, capaci di tradurre le scene visive in descrizioni vocali per garantire maggiore autonomia alle persone ipovedenti.

L’Italia non è stata da meno, rappresentata dal team del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto di Crotone, vincitori dell’edizione nazionale e gestiti dalla Prof.ssa Laura Laurendi. Gli otto studenti calabresi hanno presentato l’app Kroove, concepita per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso lo sport, facilitando l’incontro tra giovani con interessi sportivi comuni e valorizzando le strutture locali spesso sottoutilizzate.

Davide Casciaro, uno dei presentatori del progetto, ha descritto l’esperienza come un confronto di altissimo livello che spinge alla crescita e al lavoro di squadra, evidenziando l’emozione di vedere la propria idea prendere vita.

Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia, ha sottolineato come l’iniziativa confermi che i giovani sono già oggi protagonisti del cambiamento, rispondendo con visione e capacità di innovare quando vengono messi a disposizione strumenti e contesti di crescita.

Solve for Tomorrow

La competizione Solve for Tomorrow è una chiara testimonianza del potere che la tecnologia esercita nel promuovere un cambiamento positivo, dimostrando come l’investimento e la fiducia nei giovani contribuiscano attivamente a costruire un domani più consapevole, equo e inclusivo.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Electronics Europe, ha espresso grande entusiasmo per la creatività e il talento straordinario mostrato.

Allo stesso modo, Simon Sung, Presidente e CEO di Samsung Electronics Europe, si è detto orgoglioso di ospitare la prima edizione regionale e ha ribadito la volontà di ampliare la partecipazione futura all’iniziativa.

Come ha saggiamente notato Ollie Dudfield del CIO, l’Olimpismo va oltre la semplice competizione, focalizzandosi sulla costruzione di un mondo migliore attraverso lo sport e l’innovazione. I vincitori stessi hanno riassunto lo spirito dell’evento: quando si crede in sé stessi e nel proprio progetto, qualsiasi obiettivo può essere raggiunto.