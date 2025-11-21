Samsung ha un nuovo (co)CEO, il ritorno di una tradizione

In un momento cruciale per l’azienda, con l’attesa febbrile per l’imminente presentazione della serie Galaxy S26, Samsung Electronics ha annunciato un rimpasto ai vertici della sua struttura dirigenziale.

Il gigante coreano ha nominato un nuovo co-CEO, una figura ben nota agli appassionati di tecnologia e agli analisti del settore: TM Roh.

TM Roh nuovo co-CEO di Samsung Electronics

S23 Series – Crediti: Samsung

Roh, che manterrà la supervisione del business mobile in qualità di capo della divisione Mobile eXperience (MX), assume ora una responsabilità ancora più ampia. Oltre a guidare le strategie per smartphone e tablet, la sua divisione sarà responsabile anche delle soluzioni per TV ed elettrodomestici, consolidando sotto un’unica visione l’intero ecosistema dei prodotti di consumo.

Questa nomina segna un chiaro ritorno alla tradizione per Samsung, che ristabilisce la sua storica struttura di leadership condivisa (co-CEO). TM Roh affiancherà Young Hyun Jun, Vicepresidente e capo della divisione Device Solutions (DS), il braccio dell’azienda dedicato ai semiconduttori e ai componenti.

La mossa arriva dopo un periodo di gestione “in solitaria” iniziato nel marzo di quest’anno, in seguito a un tragico evento che ha scosso l’azienda. La società operava con un unico CEO dalla scomparsa di Han Jong-hee, deceduto all’età di 63 anni per un attacco cardiaco.

Han, che guidava l’azienda dal 2022, era stato una figura chiave per quasi quattro decenni, plasmando il business dei televisori Samsung e co-dirigendo la divisione elettronica di consumo e mobile.

La sua improvvisa scomparsa aveva lasciato Young Hyun Jun da solo al timone in un momento estremamente delicato, mentre Samsung tentava di rilanciare il proprio business dei chip e di navigare le complesse pressioni commerciali internazionali.

L’eredità del “Super Gap” e la spinta sull’AI

Prima della sua scomparsa, Han aveva delineato una strategia aggressiva per il 2025, incentrata sulla leadership nell’intelligenza artificiale mobile. Il suo approccio, definito “Super Gap”, mirava ad ampliare in modo incolmabile il divario tecnologico con i rivali. Sotto la sua egida sono nate partnership fondamentali, come quella con Google che ha portato alla creazione di Galaxy AI e funzioni innovative come Circle to Search.

La nomina di TM Roh serve a colmare il vuoto di leadership lasciato da Han proprio nel momento in cui l’azienda sta spingendo l’acceleratore sull’integrazione dell’AI nei suoi dispositivi.

Secondo gli analisti, la decisione del consiglio di amministrazione è profondamente strategica.

“Samsung ha fatto una scelta sicura e prevedibile” ha dichiarato a Reuters Ryu Young-ho, analista senior presso NH Investment & Securities.

Secondo Ryu, la mossa mira a rafforzare la competitività dell’azienda puntando sui suoi attuali punti di forza. Le aree più performanti di quest’anno sono state infatti i chip di memoria e il settore mobile. Nominare TM Roh come co-CEO significa raddoppiare gli sforzi su queste divisioni.

Il futuro è mobile (e intelligente)

Con il ritorno di TM Roh ai massimi livelli decisionali proprio alla vigilia del lancio del Galaxy S26, il futuro per gli utenti Samsung si preannuncia interessante.

Gli esperti prevedono un’accelerazione sulle funzionalità di intelligenza artificiale sempre più “smart”, una integrazione più fluida tra i vari dispositivi (dai telefoni agli elettrodomestici) e mosse audaci per mantenere il primato nel mercato Android.

La nuova struttura bicefala promette di dare a Samsung la stabilità necessaria per affrontare le sfide del prossimo decennio, bilanciando la produzione di componenti essenziali con la creazione di dispositivi che definiscono il mercato consumer.