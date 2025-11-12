Galaxy Z TriFold è più vicino che mai, ecco quando sarà lanciato e le prime specifiche

Dopo una prima apparizione il mese scorso, quello che è universalmente noto come Galaxy Z TriFold torna a far parlare di sé.

Questa volta, però, non si tratta di un’apparizione fugace in una teca di vetro, ma di una serie di specifiche tecniche e di una data di lancio che, se confermata, posizionerebbe il rivoluzionario dispositivo trifold sugli scaffali entro poche settimane.

Manca meno di un mese alla vendita di Galaxy Z TriFold

Il mese scorso, il colosso sudcoreano ha mostrato al mondo il suo primo prototipo di smartphone con display trifold. Tuttavia, l’evento è stato volutamente ermetico: nessun nome ufficiale, nessuna caratteristica, nessuna informazione su disponibilità o prezzo. Il dispositivo è rimasto protetto in una teca espositiva, inaccessibile e misterioso, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con più domande che risposte.

Oggi, quel velo di segretezza è stato squarciato da nuove indiscrezioni provenienti da una fonte storicamente molto attendibile. Il noto tipster Ice Universe sulla piattaforma X (precedentemente Twitter) ha diffuso quelle che sembrano essere le prime, concrete specifiche del dispositivo.

Un tablet da 10 pollici in tasca

Le informazioni trapelate delineano il profilo di un dispositivo che vuole rivoluzionare il concetto di ibrido tra smartphone e tablet. Stando ai dati forniti dal tipster, il Galaxy Z TriFold sarà dotato di un display esterno da 6,5 pollici. Si tratta di una dimensione da smartphone standard, che ne garantirà la piena usabilità anche da chiuso.

La vera magia, però, avviene all’apertura. Il display interno, risultato della complessa cerniera a due pieghe, raggiungerebbe la straordinaria dimensione di 10 pollici. Questa diagonale non posiziona il TriFold come un concorrente dei classici “Fold” (che si aprono come un libro), ma lo proietta direttamente nel territorio dei tablet compatti, come un iPad o un Galaxy Tab. L’obiettivo di Samsung sembra chiaro: non più uno smartphone che diventa un piccolo tablet, ma un tablet vero e proprio che si trasforma in un telefono.

Spessore e batteria

Per alimentare un display di tali dimensioni, è necessaria una batteria all’altezza. Si parla di una capacità di 5.600 mAh. Si tratterebbe di una delle batterie più capienti mai viste su un dispositivo pieghevole del brand, sebbene inferiore a quella di diversi competitor.

Sempre secondo il leaker, poi, lo spessore del dispositivo da aperto sarà di appena 4,2 mm, un valore che lo renderebbe uno dei dispositivi elettronici più sottili sul mercato. Da chiuso, lo spessore raggiungerebbe i 14 mm. Sebbene si tratti di un valore importante, appare giustificato dalla presenza di tre pannelli, rimanendo comunque nel regno della tascabilità.

Quando arriva sul mercato Galaxy Z TriFold?

La notizia più dirompente, però, è la data di lancio. Il tipster afferma che Samsung lancerà il Galaxy Z TriFold il 5 dicembre 2025. Se questa data fosse confermata, significherebbe che Samsung è pronta a scuotere il mercato high-tech in pieno periodo natalizio, sebbene solo in mercati selezionati.

Nonostante l’entusiasmo, è d’obbligo ricordare che si tratta di indiscrezioni e non di comunicazioni ufficiali. Tuttavia, la fonte e il livello di dettaglio delle informazioni suggeriscono che il debutto del Galaxy Z TriFold è, davvero, più vicino che mai.