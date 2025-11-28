Samsung Galaxy Z TriFold potrebbe costare meno del previsto

Manca ormai pochissimo alla presunta data d’uscita di Samsung Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tripieghevole del colosso tech. Nonostante ciò da parte dell’azienda tutto tace, ma le indiscrezioni non accennano a diminuire. Stavolta si torna a parlare del prezzo ma fortunatamente in una chiave positiva: il flagship potrebbe costare meno del previsto, secondo le ultime voci di corridoio.
Samsung Galaxy Z TriFold in arrivo ad un prezzo inferiore: i nuovi rumor correggono il tiro
Chiaramente è bene non farsi illusioni: Samsung Galaxy Z TriFold è un dispositivo premium dotato di un design unico nel suo genere e, quindi, sarà un telefono costoso. Inizialmente si era parlato di cifre intorno ai 3.000$ ma le voci più recenti abbassano il tiro.
Un nuovo rumor sostiene invece che il tri-pieghevole sarà lanciato a 2.499$, una cifra elevata ma di certo più appetibile. Per comprendere meglio, Huawei Mate XT è stato lanciato in Cina a circa 2.500€ al cambio, mentre il tri-fold “economico” Mate XTs ha debuttato a partire da circa 2.100€ al cambio attuale.
C’è da dire che il rivale targato Huawei è stato annunciato in versione Global a ben 3.499€, una cifra da far accapponare la pelle.
Comunque non dovrebbe mancare molto al fatidico evento: Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe previsto per il 5 dicembre, in un numero limitato di unità (20.000 o 30.000 pezzi) e solo per alcuni mercati selezionati – Cina, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 4,2 mm (aperto), 14 mm (chiuso), sotto i 300 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione IP: assente
- Display:
- esterno – Flat AMOLED da 6,54″, fino a 1.600 nit
- interno – Flat AMOLED da 9,96″, fino a 2.600 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Snapdragon
- CPU: /
- GPU: /
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.600 mAh (capacità nominale di 5.437 mAh)
- Ricarica: 25W, wireless
- Fotocamera: tripla 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS
- Selfie camera: esterna 10 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Galaxy AI
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8