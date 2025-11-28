Samsung Galaxy Z TriFold potrebbe costare meno del previsto

Manca ormai pochissimo alla presunta data d’uscita di Samsung Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tripieghevole del colosso tech. Nonostante ciò da parte dell’azienda tutto tace, ma le indiscrezioni non accennano a diminuire. Stavolta si torna a parlare del prezzo ma fortunatamente in una chiave positiva: il flagship potrebbe costare meno del previsto, secondo le ultime voci di corridoio.

Samsung Galaxy Z TriFold in arrivo ad un prezzo inferiore: i nuovi rumor correggono il tiro

Crediti: Omokgyo Electronics Mall

Chiaramente è bene non farsi illusioni: Samsung Galaxy Z TriFold è un dispositivo premium dotato di un design unico nel suo genere e, quindi, sarà un telefono costoso. Inizialmente si era parlato di cifre intorno ai 3.000$ ma le voci più recenti abbassano il tiro.

Un nuovo rumor sostiene invece che il tri-pieghevole sarà lanciato a 2.499$, una cifra elevata ma di certo più appetibile. Per comprendere meglio, Huawei Mate XT è stato lanciato in Cina a circa 2.500€ al cambio, mentre il tri-fold “economico” Mate XTs ha debuttato a partire da circa 2.100€ al cambio attuale.

C’è da dire che il rivale targato Huawei è stato annunciato in versione Global a ben 3.499€, una cifra da far accapponare la pelle.

Comunque non dovrebbe mancare molto al fatidico evento: Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe previsto per il 5 dicembre, in un numero limitato di unità (20.000 o 30.000 pezzi) e solo per alcuni mercati selezionati – Cina, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud.

Scheda tecnica presunta