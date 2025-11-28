Samsung Galaxy Z TriFold potrebbe costare meno del previsto

Di
Gabriele Cascone
-
Samsung Galaxy Z TriFold
Crediti: Dailian

Manca ormai pochissimo alla presunta data d’uscita di Samsung Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tripieghevole del colosso tech. Nonostante ciò da parte dell’azienda tutto tace, ma le indiscrezioni non accennano a diminuire. Stavolta si torna a parlare del prezzo ma fortunatamente in una chiave positiva: il flagship potrebbe costare meno del previsto, secondo le ultime voci di corridoio.

Samsung Galaxy Z TriFold in arrivo ad un prezzo inferiore: i nuovi rumor correggono il tiro

Crediti: Omokgyo Electronics Mall

Chiaramente è bene non farsi illusioni: Samsung Galaxy Z TriFold è un dispositivo premium dotato di un design unico nel suo genere e, quindi, sarà un telefono costoso. Inizialmente si era parlato di cifre intorno ai 3.000$ ma le voci più recenti abbassano il tiro.

Un nuovo rumor sostiene invece che il tri-pieghevole sarà lanciato a 2.499$, una cifra elevata ma di certo più appetibile. Per comprendere meglio, Huawei Mate XT è stato lanciato in Cina a circa 2.500€ al cambio, mentre il tri-fold “economico” Mate XTs ha debuttato a partire da circa 2.100€ al cambio attuale.

C’è da dire che il rivale targato Huawei è stato annunciato in versione Global a ben 3.499€, una cifra da far accapponare la pelle.

Comunque non dovrebbe mancare molto al fatidico evento: Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe previsto per il 5 dicembre, in un numero limitato di unità (20.000 o 30.000 pezzi) e solo per alcuni mercati selezionati – Cina, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 4,2 mm (aperto), 14 mm (chiuso), sotto i 300 grammi
  • Colorazioni: /
  • Certificazione IP: assente
  • Display:
    • esterno – Flat AMOLED da 6,54″, fino a 1.600 nit
    • interno – Flat AMOLED da 9,96″, fino a 2.600 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Snapdragon
  • CPU: /
  • GPU: /
  • RAM: 16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 5.600 mAh (capacità nominale di 5.437 mAh)
  • Ricarica: 25W, wireless
  • Fotocamera: tripla 200 + 12 + 10 MP con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS
  • Selfie camera: esterna 10 MP
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Galaxy AI
  • Sistema operativo: Android 16 con One UI 8