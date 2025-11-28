Samsung Galaxy S27 Ultra: il flagship del futuro avrà una fotocamera vecchia

Con l’annuncio del nuovo sensore di punta targato Sony, anche il produttore nipponico è entrato nell’era dei 200 MP per mobile. Un passo avanti che apre le porte a nuovi scenari per la fotografia su smartphone e viene da chiedersi quale sarà la reazione da parte di Samsung.

La risposta sarebbe più semplice del previsto: nessuna, secondo un noto insider. Il prossimo Samsung Galaxy S27 Ultra – previsto tra un bel po’ di mesi – potrebbe nascere già vecchio, con una fotocamera ormai in uno da anni.

Si parla già di Samsung Galaxy S27 Ultra e del suo comparto fotografico: ecco le prime indiscrezioni

Crediti: Samsung

L’attuale Galaxy S25 Ultra ha debuttato con a bordo il sensore principale Samsung HP2 da 200 MP, lo stesso che ritroveremo su Galaxy S26 Ultra. In realtà possiamo andare indietro nel tempo con S23 Ultra e S24 Ultra: il produttore asiatico usa il medesimo HP2 da anni ormai, concentrandosi prevalentemente sull’ottimizzazione lato imaging.

Se pensate che questa tradizione sarà interrotta prima o poi, magari nel 2027, vi sbagliate di grosso. Secondo il noto insider UniverseIce, Samsung continuerà a montare lo stesso sensore anche con il futuro Galaxy S27 Ultra.

Secondo il leaker, inizialmente l’azienda avrebbe previsto il passaggio ad una una nuova fotocamera da 200 MP e dimensioni da 1/1,1″, ma il progetto sarebbe stato accantonato. Il motivo? I costi troppo alti e il suo impatto sul margine di profitto complessivo del dispositivo.

Good News:

Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9R — PhoneArt (@UniverseIce) November 27, 2025

Quindi il colosso tech continuerebbe ad utilizzare una soluzione da 1/1,3″ con caratteristiche simili al già citato HP2. UniverseIce si spinge oltre, sostenendo che anche i futuri S28 Ultra e S29 Ultra non dovrebbero introdurre novità significative al comparto fotografico.

Chiaramente è uno scenario apocalittico, che va preso con estrema cautela. Da un lato si tratta di rumor, dall’altro abbiamo a che fare con un insider spesso affidabile e specializzato proprio in voci inerenti Samsung.

Intanto Sony ha annunciato il nuovo Sony LYT-901, dotato di varie tecnologie di punta. OmniVision sta per introdurre il nuovo OVB0D, pare da 200 MP e 1/1,1″, leggermente più grande rispetto alla soluzione della rivale nipponica. Entrambi dovrebbero trovare spazio a bordo dei principali top di gamma Xiaomi, OPPO, vivo e non solo.