Non solo flagship, sta arrivando lo smartphone Galaxy che probabilmente comprerete

Quando si parla di telefonia, l’attenzione è quasi interamente catalizzata dai flagship, i modelli di punta che sfoggiano le ultime innovazioni tecnologiche e prezzi che superano abbondantemente i mille euro.

Tuttavia, la realtà del mercato di massa, quello dei grandi volumi di vendita, è dominata da una fascia di prezzo completamente diversa.

In questo segmento, Samsung domina le classifiche con la sua serie Galaxy A, e le ultime indiscrezioni confermano che la strategia vincente del colosso sudcoreano è destinata a proseguire nel 2026.

Samsung Galaxy A27, il primo avvistamento

Galaxy A55 – Crediti: Samsung

Mentre il 2025 volge al termine, le attenzioni si spostano già sulla prossima generazione di dispositivi. Sebbene i dettagli sui futuri Galaxy A37 e Galaxy A57 fossero già emersi nelle scorse settimane, ora arriva la conferma che mancava per completare il quadro della fascia media: Samsung ha ufficialmente in cantiere anche il Galaxy A27.

Questa notizia, sebbene prevedibile, è fondamentale per comprendere la strategia di Samsung. Da quando l’azienda ha riorganizzato la sua offerta nel 2020 (con l’introduzione del Galaxy A42), la serie A ha mantenuto una struttura incredibilmente stabile e riconoscibile.

Ogni anno, il mercato accoglie un Galaxy A1x (entry-level), seguito dai modelli A2x, A3x e A5x, che coprono progressivamente la fascia bassa, media e medio-alta.

Il Galaxy A27, che secondo le prime informazioni riporterà il numero di modello SM-A276, avrà un ruolo cruciale. Si posizionerà come il ponte ideale tra il modello eentry level, il Galaxy A17 (già disponibile sul mercato), e i fratelli maggiori A37 e A57, che offriranno specifiche e prezzi più elevati.

Al momento, i dettagli tecnici specifici sul Galaxy A27 sono ancora scarsi. Tuttavia, ci si aspetta una forte continuità con il suo predecessore, il Galaxy A26.

Questo si traduce nella probabile adozione di un comparto hardware solido e collaudato: ci si attende il mantenimento di una batteria da 5000 mAh, ormai uno standard de facto per l’azienda, e di un sensore fotografico principale da 50 megapixel. Come da tradizione per questa fascia di prezzo, è probabile che i compromessi si concentrino sui sensori secondari, come la fotocamera ultra-grandangolare, quella macro/tele e la fotocamera frontale, che dovrebbero essere funzionali ma non eccezionali.

La stabilità della serie Galaxy A è la vera forza di Samsung

Mentre i modelli di punta sperimentano (a volte con costi elevati), la serie A offre ai consumatori un prodotto affidabile, con un design riconoscibile, un software supportato a lungo e un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo.

L’A57 continuerà a essere il medio gamma migliore della serie, ereditando alcune caratteristiche dai modelli S passati, mentre l’A37 si confermerà una scelta bilanciata ma economica.

Per quanto riguarda le tempistiche, se Samsung manterrà il calendario degli anni precedenti, il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy A27, A37 e A57 è previsto per il mese di marzo 2026. Questo lascia ai modelli attuali (come l’A56 o l’A36) il tempo di essere protagonisti durante le festività natalizie e le promozioni di fine anno, prima di passare il testimone alla nuova generazione.