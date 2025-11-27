One UI 8.5 rivela una nuova opzione di ricarica rapida per Galaxy S26 Ultra

Sebbene manchino ancora diverse settimane al lancio ufficiale del prossimo fiore all’occhiello di Samsung, le indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra iniziano a farsi sempre più concrete.

Recenti analisi effettuate sui file di sistema della futura interfaccia utente suggeriscono che il gigante sudcoreano sia finalmente pronto a ridurre uno dei divari più sentiti rispetto alla concorrenza: la velocità di ricarica.

One UI 8.5, arriva Super Fast Charging 3.0

Il presunto S26 Ultra – Crediti: onleaks, androidheadline

Le ultime notizie provengono da un’analisi approfondita del firmware One UI 8.5, che sta già circolando tra i primi tester e gli sviluppatori. Secondo quanto riportato da diverse fonti autorevoli, tra cui Android Authority, all’interno del codice sono state individuate stringhe di testo inequivocabili che fanno riferimento a una tecnologia denominata Super Fast Charging 3.0.

Sebbene le stringhe di codice non specifichino esplicitamente il wattaggio finale, è molto probabile che questa nuova nomenclatura indichi la vociferata nuova (per Samsung) potenza di ricarica di 60W. Se confermato, questo rappresenterebbe un aggiornamento decisamente interessante per la serie Ultra, che da anni è rimasta ancorata a standard di velocità inferiori rispetto alle aspettative del mercato premium.

Finalmente Samsung lavora sulla velocità di ricarica

Per comprendere l’importanza di questo passaggio ai 60W, è utile ripercorrere la storia delle tecnologie di ricarica adottate da Samsung nell’ultimo decennio. L’approccio dell’azienda è stato spesso conservativo, privilegiando la sicurezza della batteria rispetto alla velocità pura:

2015: Introduzione della ricarica rapida con la serie Galaxy S6, che offriva una potenza di 15W.

Introduzione della ricarica rapida con la serie Galaxy S6, che offriva una potenza di 15W. 2020: Un grande salto in avanti con il Galaxy S20 Ultra, che ha introdotto per la prima volta la ricarica a 45W.

Un grande salto in avanti con il Galaxy S20 Ultra, che ha introdotto per la prima volta la ricarica a 45W. 2021: Un passo indietro controverso con il Galaxy S21 Ultra, che ha visto la velocità massima ridursi nuovamente a 25W.

Un passo indietro controverso con il Galaxy S21 Ultra, che ha visto la velocità massima ridursi nuovamente a 25W. Dal 2022 a oggi: Con il Galaxy S22 Ultra, Samsung ha reintrodotto i 45W, standard che è rimasto invariato fino alle attuali generazioni.

L’arrivo previsto del Galaxy S26 Ultra all’inizio del 2026 potrebbe quindi segnare la fine di un periodo di stagnazione durato quattro anni, portando finalmente la velocità a un livello superiore.

Standard Proprietari o USB Power Delivery?

Un punto cruciale di discussione riguarda il confronto con i competitor cinesi. Molti utenti si chiedono perché brand come Xiaomi, OPPO o Realme offrano già ricariche cablate che variano dagli 80W fino ai 240W, mentre Samsung sembra muoversi con maggiore cautela.

La differenza risiede nella tecnologia adottata. Mentre i produttori cinesi utilizzano protocolli di ricarica proprietari (che richiedono cavi e caricatori specifici del brand per raggiungere le massime velocità), Samsung, Apple e Google si affidano allo standard USB Power Delivery (PD).

L’adesione allo standard USB-PD garantisce una maggiore compatibilità, questo significa che è molto più semplice trovare accessori di ricarica compatibili sul mercato senza dover ricorrere esclusivamente all’hardware proprietario del produttore.

Tuttavia, l’utilizzo di uno standard aperto come il PD rende più complesso raggiungere velocità estreme senza compromettere la longevità della batteria o la gestione termica. Il passaggio ai 60W tramite “Super Fast Charging 3.0” indicherebbe che Samsung ha trovato un nuovo equilibrio tra velocità e stabilità all’interno di questo protocollo universale.

Cosa aspettarsi dal futuro

Oltre alla velocità di ricarica, la scoperta di queste funzionalità nella beta della One UI 8.5 suggerisce che Samsung stia lavorando a un’ottimizzazione software profonda per gestire i nuovi flussi energetici. È probabile che il Galaxy S26 Ultra non porti solo una ricarica più veloce, ma anche una gestione termica migliorata per sostenere i 60W per periodi più lunghi durante il ciclo di ricarica.

Con il lancio previsto per l’inizio del 2026, gli occhi sono ora puntati sulle prossime versioni beta del software, che potrebbero svelare ulteriori dettagli su come questa tecnologia impatterà l’esperienza quotidiana degli utenti e se sarà accompagnata da un upgrade della capacità della batteria stessa.