Samsung Galaxy S26 Ultra: la “nuova” fotocamera potrebbe deludere

Si continua a parlare della futura generazione di punta del brand e stavolta tocca di nuovo a Samsung Galaxy S26 Ultra. Quello che ci aspetta dal top di gamma è ormai chiaro, anche se come di consueto si tratta di indiscrezioni.
Il brand avrebbe optato per un approccio parecchio conservativo e le ultime voci svelano un comparto fotografico praticamente invariato, con un’unità eccezione.
Niente grandi novità in vista per la fotocamera di Samsung Galaxy S26 Ultra
A dispetto di alcune voci il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra continuerebbe ad utilizzare una Quad Camera, ma le novità sarebbero scarne. Secondo le ultime indiscrezioni, in linea con altre precedenti, l’unica miglioria riguarderebbe il teleobiettivo standard da 12 MP al posto del solito sensore da 10 MP.
Il resto del comparto resterebbe invariato, senza alcun cambiamento. Quindi dovremmo avere la seguente configurazione:
- 200 MP – sensore principale, Samsung HP2
- 50 MP – ultragrandangolare, Samsung JN3
- 12 MP – teleobiettivo con zoom ottico 3X, Samsung S5K3LD
- 50 MP – teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, Sony IMX854
Infine ci sarebbe una selfie camera IMX874 da 12 MP, al posto del sensore S5K3LU. Nel complesso l’unico miglioramento riguarda il solo teleobiettivo; inoltre ci sarà il supporto al codec video APV. Probabilmente ci saranno ottimizzazioni software, sopratutto per quanto riguarda l’apporto dell’AI.
Il lancio in ritardo e l’Exynos 2600
Le indiscrezioni intorno al comparto tecnico di Samsung Galaxy S26 Ultra sono in netta contrapposizione tra loro. Il top di gamma potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (For Galaxy), ma solo negli USA, in Giappone e in Cina.
In Europa potrebbe arrivare un’intera gamma con Exynos 2600, il nuovo chipset proprietario di Samsung e prima soluzione mobile a 2 nm.
Il lancio dovrebbe avvenire verso fine febbraio 2026, in netto ritardo rispetto al solito: l’appuntamento con la serie Galaxy S in genere arriva a gennaio ma la prossima generazione dovrebbe fare eccezione.
Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy S26 Ultra
- Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 217 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68
- Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W o 60W, wireless 15W, ricarica magnetica
- Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X e teleobiettivo periscopico con zoom 5X
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5