Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una batteria più grande, ma con un rovescio della medaglia

Alla fine gli appassionati di Samsung potrebbero essere stati accontentati ma non come avrebbero voluto. Il prossimo Galaxy S26 Ultra dovrebbe offrire una batteria più capiente, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Il rovescio della medaglia? Un’unità che non dovrebbe stravolgere le cose, almeno sulla carta.

Samsung Galaxy S26 Ultra con una batteria potenziata, ma non sarebbe niente di che: ecco le ultime novità

Il presunto S26 Ultra – Crediti: onleaks, androidheadline

Nel corso dei mesi si sono susseguite numerose indiscrezioni sulla prossima serie di punta di Samsung. Tuttavia siamo finalmente riusciti a vedere in modo più chiaro quello che ci aspetta: la nuova gamma Galaxy S26 dovrebbe fare capolino nel corso dei primi mesi del 2026 e sarà composta dal solito trittico.

Il protagonista assoluto non può che essere Samsung Galaxy S26 Ultra anche se pare che non ci saranno grossi stravolgimenti. Non aspettatevi nulla di rivoluzionario perché in base a quanto emerso si tratterebbe di un upgrade, con piccole migliorie in vari aspetti.

Tra questi ci sarebbe anche la batteria: inizialmente si parlava della medesima unità da 5.000 mAh che ci accompagna ormai dal 2020 (con Galaxy S20 Ultra). La prossima incarnazione del flagship dovrebbe salire a 5.200 mAh, quindi un miglioramento minimo. Inoltre non dovrebbe trattarsi di un’unità al silicio-carbonio, ma di una classica soluzione agli ioni di litio.

Il passo avanti dovrebbe avvenire con la ricarica rapida cablata, che passerebbe dagli attuali 45W a 60W di potenza. Buone nuove anche per la ricarica wireless, che salirebbe a 25W – contro i 15W attuali.