Samsung Galaxy S26 come iPhone: ancora inizi sulla ricarica magnetica

Più sottile e leggero e con il supporto alla ricarica magnetica: queste le novità più importanti del prossimo Samsung Galaxy S26. Un insider ha pubblicato un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione e sembra offrire una conferma ulteriore – da prendere sempre con cautela – ad una delle voci di corridoio che va avanti da mesi.

Il 2026 sarà la volta buona per la serie di punta di Samsung? La nuova generazione avrà questa feature che è già presente da generazioni a bordo dei rivali di Cupertino?

La serie Samsung Galaxy S26 avrà la ricarica magnetica: l’ennesima “conferma” in un’immagine leak

Crediti: UniverseIce (X)

Nonostante sia ampiamente utilizzata dagli iPhone, con la tecnologia MagSafe, la ricarica wireless magnetica non ha mai preso piede nel mondo Android.

Strano, dato che di solito Apple detta leggi e tendenze che si riflettono anche nel resto del panorama degli smartphone: basti pensare al design Liquid Glass, per citare una delle novità più recenti, oppure il look della fotocamera di iPhone Air.

Per la ricarica magnetica, invece, abbiamo avuto un paio di esperimenti commerciali da parte di nubia e Infinix; c’è stato qualche timido accenno da parte di Realme, Xiaomi e OPPO ma poi il tutto si è tradotto in un nulla di fatto. Al massimo gli ultimi OPPO e OnePlus sono stati lanciati con alcune cover ultrasottili con aggancio magnetico integrato.

Le cose potrebbero cambiare con Samsung Galaxy S26 secondo l’insider @UniverseIce, uno dei più affidabili quando si parla del produttore asiatico. Il suo ultimo leak mostra un presunto schema del dispositivo, dotato di un anello al centro della scocca. Inoltre il telefono dovrebbe misurare 6,9 mm di spessore, contro i 7,2 mm di Galaxy S25 standard.

Una novità per tutta la serie

In base a quanto trapelato finora, l’intera serie Galaxy S26 dovrebbe supportare la ricarica wireless magnetica. E non ci sarebbero scherzi come cover dedicate o altro, ma un sistema di magneti integrato sotto la scocca, intorno alla piastra della ricarica wireless: praticamente la stessa tecnologia utilizzata da Cupertino con i suoi iPhone.

Tramite questi agganci sarà possibile utilizzare un caricatore dedicato oppure collegare accessori, come mostrato anche da alcuni gadget Samsung scovati di recente.

Per ora mancano ancora conferme, ma ormai il cerchio si tra stringendo e gli indizi stanno aumentando. Se volete sapere di più sulla serie Galaxy S26 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni finora, in attesa dell’evento Unpacked di inizio 2026.