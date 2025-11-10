Tutta la serie Galaxy S26 avrà una fotocamera con sensore minuscolo

Mentre il mondo tech attende il lancio della prossima generazione di flagship Samsung, previsto per l’inizio del 2026, le aspettative per un upgrade rivoluzionario nel comparto fotografico della serie Galaxy S26 subiscono un brusco ridimensionamento.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal noto e affidabile leaker Ice Universe, l’intera gamma – inclusi i modelli Galaxy S26, Galaxy S26+ e persino il top di gamma Galaxy S26 Ultra – potrebbe essere equipaggiata con un sensore teleobiettivo decisamente datato e di dimensioni ridotte.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: teleobiettivo con sensore da 10MP

Crediti: Smartprix

La notizia, che sta rapidamente raffreddando gli entusiasmi degli appassionati, indica che Samsung avrebbe scelto di riciclare per il terzo anno consecutivo lo stesso identico sensore per lo zoom ottico 3x. Se il report fosse confermato, i nuovi modelli monterebbero un sensore ISOCELL da 10 Megapixel grande appena 1/3,94 pollici, con pixel da 1,0μm e un obiettivo f/2.4 con lunghezza focale equivalente a 67mm.

Queste specifiche descrivono perfettamente il sensore già visto a bordo dei Galaxy S25 e S25+, un componente che già lo scorso anno era stato definito “mediocre”. Le sue dimensioni fisiche estremamente contenute e la risoluzione bassa lo rendono un sensore ormai superato, privo di funzionalità moderne come il pixel binning (la capacità di unire pixel adiacenti per catturare più luce) e incapace di offrire prestazioni elevate nello zoom digitale ibrido.

Questa scelta, se confermata, segnerebbe un altro anno di sostanziale stagnazione per la fotografia mobile di Samsung. Già la serie Galaxy S25 era stata accolta tiepidamente dalla critica per la mancanza di innovazione in questo settore: se si esclude un aggiornamento del sensore ultra-grandangolare su Galaxy S25 Ultra (passato a 50MP ma senza aumento dimensionale), i modelli S25 e S25+ avevano ereditato in toto il sistema di fotocamere della generazione precedente.

L’adozione di un teleobiettivo 3x così modesto anche sul prestigioso S26 Ultra rappresenterebbe la delusione maggiore. Gli utenti si aspettavano un sensore più grande e performante per la focale di zoom più utilizzata, ma sembra che Samsung stia concentrando i suoi sforzi altrove.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: quali sono le specifiche attese?

Tuttavia, il quadro generale delle indiscrezioni sulla serie S26 rimane complesso e non privo di novità interessanti in altri ambiti.

Le stesse fonti che lamentano la stagnazione fotografica riportano infatti che la vera innovazione del 2026 sarà l’introduzione, su tutta la linea, della ricarica wireless magnetica. Similmente alla tecnologia MagSafe di Apple, i nuovi Galaxy S26 dovrebbero integrare un anello di magneti sotto la scocca, permettendo un aggancio sicuro a caricatori e accessori compatibili.

Parallelamente, si attende un affinamento del design. I report indicano che i dispositivi saranno più sottili e leggeri; si vocifera, ad esempio, che il modello S26 base possa passare a soli 6,9 mm di spessore, contro i 7,2 mm del predecessore.

Sotto il cofano, infuria il dibattito sui chipset. Non è ancora chiaro se Samsung opterà per una divisione strategica (Exynos 2600 in Europa e Snapdragon 8 Elite Gen 5 altrove) o se, come suggeriscono alcune voci, tenterà di imporre il proprio Exynos 2600 su scala globale, riservando forse lo Snapdragon solo al modello Ultra.

Per quanto riguarda l’autonomia, le batterie dovrebbero vedere leggeri incrementi solo su specifici modelli (4.300 mAh per S26, 4.900 mAh per S26+ e 5.000 mAh per S26 Ultra), con il modello di punta che potrebbe finalmente beneficiare di una ricarica rapida cablata a 60W.

La presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S26 è attualmente prevista per il 25 febbraio 2026. Solo in quella data si avrà la conferma definitiva se Samsung avrà preferito puntare tutto su design e ricarica, sacrificando ancora una volta l’evoluzione di un comparto fotografico cruciale come il teleobiettivo.