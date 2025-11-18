La gamma Galaxy S26 sarà più sottile e leggera dei nuovi iPhone, bene anche l’Ultra

Un noto insider, di quelli solitamente affidabili, svela qualche dettagli in più su uno degli aspetti cruciali dei prossimi top di gamma di Samsung. L’intera serie Galaxy S26 dovrebbe offrire spessore e peso più contenuti, con uno stacco notevole rispetto agli attuali dispositivi di punta di Cupertino.
Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: spessore e peso a confronto con la gamma iPhone 17 di Apple
Il leaker UniverseIce ha messo a confronto le dimensioni dell’intera serie Samsung Galaxy S26 con quelle di iPhone 17 e dei fratelli maggiori Pro e Pro Max. I modelli del produttore asiatico ne uscirebbero vincenti anche come peso: un passo avanti importante per la serie, specialmente per il futuro S26 Ultra (storicamente il più ciccino della famiglia).
|Smartphone
|Spessore
|Peso
|Samsung Galaxy S26
|6,9 mm
|164 grammi
|Samsung Galaxy S26+
|7,3 mm
|191 grammi
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|7,9 mm
|214 grammi
|iPhone 17
|7,95 mm
|177 grammi
|iPhone 17 Pro
|8,75 mm
|204 grammi
|iPhone 17 Pro Max
|8,75 mm
|231 grammi
Per fare un esempio, gli attuali Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra misurano rispettivamente 7,2 mm/7,3/8,2 mm di spessore, per un peso di 162/190/218 grammi. Mentre il prossimo Galaxy S26+ non sembra aver subito variazioni, il modello standard e quello Ultra risulterebbero più sottili.
A quanto pare l’esperimento Galaxy S25 Edge – il primo smartphone ultrasottile del brand – non è stato solo un virtuosismo, ma potrebbe aver gettato le basi per dispositivi più sottili e maneggevoli senza chiamare in causa una nuova categoria di prodotti.
