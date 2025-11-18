La gamma Galaxy S26 sarà più sottile e leggera dei nuovi iPhone, bene anche l’Ultra

Gabriele Cascone
Un noto insider, di quelli solitamente affidabili, svela qualche dettagli in più su uno degli aspetti cruciali dei prossimi top di gamma di Samsung. L’intera serie Galaxy S26 dovrebbe offrire spessore e peso più contenuti, con uno stacco notevole rispetto agli attuali dispositivi di punta di Cupertino.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: spessore e peso a confronto con la gamma iPhone 17 di Apple

Il leaker UniverseIce ha messo a confronto le dimensioni dell’intera serie Samsung Galaxy S26 con quelle di iPhone 17 e dei fratelli maggiori Pro e Pro Max. I modelli del produttore asiatico ne uscirebbero vincenti anche come peso: un passo avanti importante per la serie, specialmente per il futuro S26 Ultra (storicamente il più ciccino della famiglia).

SmartphoneSpessorePeso
Samsung Galaxy S266,9 mm164 grammi
Samsung Galaxy S26+7,3 mm191 grammi
Samsung Galaxy S26 Ultra7,9 mm214 grammi
iPhone 177,95 mm177 grammi
iPhone 17 Pro8,75 mm204 grammi
iPhone 17 Pro Max8,75 mm231 grammi

Per fare un esempio, gli attuali Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra misurano rispettivamente 7,2 mm/7,3/8,2 mm di spessore, per un peso di 162/190/218 grammi. Mentre il prossimo Galaxy S26+ non sembra aver subito variazioni, il modello standard e quello Ultra risulterebbero più sottili.

A quanto pare l’esperimento Galaxy S25 Edge – il primo smartphone ultrasottile del brand – non è stato solo un virtuosismo, ma potrebbe aver gettato le basi per dispositivi più sottili e maneggevoli senza chiamare in causa una nuova categoria di prodotti.

