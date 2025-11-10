Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: tutti i leak finora

Ultimo aggiornamento: 10 novembre – Come al solito le indiscrezioni sulla prossima serie di punta di Samsung sono tantissime. Manca ancora molto al lancio ma è bene fare il punto della situazione: in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi (e continueremo a farlo) tutti i leak finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita della famiglia Samsung Galaxy S26.

Inizialmente si era parlato di un cambio di rotta, con il presunto modello S26 Pro e l’aggiunta del flagship ultrasottile S26 Edge al posto del solito Plus. Tuttavia il colosso tech avrebbe fatto retro marcia – dietro le quindi, parliamo di voci di corridoio – in favore di una lineup classica.

Quindi anche a questo giro dovremmo avere i consueti Samsung Galaxy S26 base, S26+ e il modello di punta S26 Ultra. Non sarebbero previsti stravolgimenti ma di certo la gestione del chipset farà discutere.

Samsung Galaxy S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra: tutto quello che sappiamo dei prossimi top di gamma

L’aggiunta mancata di S26 Pro e S26 Edge

S26 Edge – Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Come anticipato in apertura, i leak iniziali parlavano dell’aggiunta di una versione Pro come modello di partenza: niente S26 liscio, ma direttamente una variante chiamata S26 Pro per alzare l’asticella della gamma e renderla ancora più premium. L’idea è naufragata, secondo le voci di corridoio, in favore della solita nomenclatura.

Addirittura si vociferava di un cambiamento epocale: il modello ultrasottile Samsung Galaxy S26 Edge avrebbe preso il posto di Galaxy S26+, con un design che strizzerebbe l’occhio a Cupertino (che abbiamo visto in alcune immagini leak). Il modulo fotografico – ampio e rettangolare – pare ispirato al nuovo look di iPhone 17 Pro e Pro Max, di sicuro una scelta controversa se confermata.

Le cose non sarebbero andate come sperato: le vendite di Galaxy S25 Edge non hanno convinto e quindi il lancio del suo successore dovrebbe essere fissato in un secondo momento, più tardi nel corso del 2026.

Design e display

S26 standard (conosciuto in precedenza come S26 Pro) – Crediti: Smartprix

Il design della serie S26 dovrebbe cambiare leggermente rispetto a quello della famiglia Galaxy S25, senza stravolgimenti. La telecamera integrata nella scocca, non a filo ma senza modulo a contenerla, dovrebbe presentare un look più in linea con quello di Galaxy S25 Edge e Z Fold 7.

Ci sarebbe un modulo a capsula per contenere i sensori della fotocamera, il tutto affiancato dal flash LED. Tuttavia dovremmo avere delle piccole differenze in base al modello. Samsung Galaxy S26, che sostituirebbe il modello base, avrebbe dalla sua una tripla camera mentre nel caso di S26 Ultra ci sarebbe anche un quarto sensore posteriore.

S26 Ultra – Crediti: Smartprix

In merito ai display, tutti Dynamic AMOLED 2X, avremmo varie dimensioni: si partirebbe dai 6,27″ di diagonale del modello base fino ad un massimo di 6,9″ per il fratello maggiore Ultra, passando per i 6,7″ della versione Plus.

Tutti avrebbero scocche impermeabili IP68; infine S26 Ultra manterrebbe il digitalizzatore e quindi il supporto alla S Pen, rispetto a Z Fold 7 (che invece lo ha perso completamente).

Specifiche tecniche

Per le specifiche tecniche della famiglia Samsung Galaxy S26 potremmo scrivere un trattato ma ci limitiamo a due nomi: Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy e Exynos 2600. Quest’anno la serie dovrebbe muoversi tra soluzioni Qualcomm e Samsung ma non è ancora chiara la strategia.

Alcune voci sostengono che tutta la serie sarà mossa dall’Exynos 2600 in Europa mentre indiscrezioni meno estreme parlano di una commistione tra i due chipset. Secondo le ultime voci S26 e S26+ monterebbero il SoC Exynos mentre le variante Ultra arriverebbe con lo Snapdragon.

Addirittura alcuni sostengono che l’intera serie S26 avrà a bordo l’Exynos 2600 in tutto il mondo. Una svolta clamorosa che segnerebbe un passo avanti importantissimo per Samsung, specialmente se il nuovo SoC si mostrerà all’altezza delle spettative.

L’ipotesi più verosimile è quella dei due chipset insieme: base e Plus con Exynos e Ultra con Snapdragon, in modo da provare a posizionate il SoC proprietario ma senza scontentare gli irriducibili di Qualcomm. Di seguito trovate un riepilogo delle caratteristiche dei processori:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ( For Galaxy )

( ) CPU octa-core 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

Exynos 2600 : 2 nm Samsung

: 2 nm Samsung CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU Xclipse 960 (nome provvisorio, sarebbe una GPU sviluppata internamente e non più basata su architettura ARM)

Il SoC Exynos 2600 potrebbe avere due versioni: dai benchmark è emersa la possibile esistenza di una variante depotenziata, ma è tutto da verificare.

Batteria

Passando alle batterie, la nuova serie dovrebbe fare dei passi avanti ma non aspettatevi miracoli sul fronte della capienza. Samsung Galaxy S26 dovrebbe offrire 4.300 mAh, contro i 4.000 mAh di S25 base; la versione Plus avrebbe nuovamente un’unità da 4.900 mAh.

Il top di gamma di punta S26 Ultra continuerebbe la tradizione che va avanti dal 2020 (con S20 Ultra), ossia avrebbe un’unità da 5.000 mAh.

Comunque le vere novità sarebbero tutte sul fronte della ricarica: a livello cablato S26 Ultra dovrebbe offrire il supporto ai 60W mentre tutti i modelli avrebbero il supporto alla ricarica wireless magnetica. Si tratta di una funzionalità in stile MagSafe di Apple: i nuovi Samsung avrebbero i magneti direttamente integrati sotto la scocca, proprio che avviene con gli iPhone (dalla serie 12 in poi).

Comunque è bene prendere tutto con cautela, almeno fino all’arrivo di leak “più concreti”.

Fotocamera

Il comparto fotografico si muoverebbe in bilico tra novità e vecchie tradizioni. Galaxy S26 avrebbe un trittico da 50 + 12 + 12 MP con ultra-wide e il nuovo teleobiettivo S5K3LD, che sostituisce il precedente da 10 MP.

Galaxy S26+ dovrebbe seguire il fratello minore con un trittico da 50 + 12 + 12 MP, sempre con ultra-wide e tele. Per entrambi il miglioramento starebbe sia nel già citato teleobiettivo che nel sensore principale, ora sostituito da una soluzione ISOCELL S5KGNG.

Infine il Camera Phone della serie: Galaxy S26 Ultra monterebbe una Quad Camera come da tradizione, una soluzione da 200 + 50 + 12 + 50 MP con un ultra-wide e due teleobiettivi, il principale con zoom periscopico (5X) ed uno secondario “classico” (3X) che passerebbe dagli attuali 10 MP di S25 Ultra a 12 MP.

Stando ad altre indiscrezioni potrebbe esserci il ritorno dell’apertura variabile, una caratteristica che manda da Galaxy S9 e che potrebbe comparire del prossimo S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 149,3 x 71,4 x 6,96 mm

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,27″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: INEDITO – Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.300 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 12 MP (f/?) con S5KGNG, OIS, ultra-wide IMX564 e teleobiettivo S5K3LD con zoom ottico 3X

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: INEDITO – Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 12 MP (f/?) con S5KGNG, OIS, ultra-wide IMX564 e teleobiettivo S5K3LD con zoom ottico 3X

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26 Ultra – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 217 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 45W o 60W, wireless 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con Samsung HP2, OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN3, teleobiettivo Samsung S5K3LD con zoom 3X e teleobiettivo periscopico Sony IMX854 con zoom 5X

Selfie camera: 12 MP, Sony IMX874

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Quanto costano Samsung Galaxy S26 Pro, Edge e Ultra – Prezzo e uscita

I nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S26 non hanno ancora una data d’uscita ma è probabile che l’evento Unpacked sarà fissato per gennaio 2026. Ormai è un po’ una tradizione iniziare l’anno con i top di gamma della serie Galaxy S. Tuttavia ci sono due voci contrastanti:

La location del prossimo evento dovrebbe essere San Francisco, un ritorno per i flagship di Samsung dato che la città ha ospitato il debutto della gamma Galaxy S23.

Parlando del prezzo, si prevedono dei rincari: nel passaggio dalla serie S24 a S25 le cifre sono rimaste invariate, anzi il modello di partenza è passato da 8 GB di RAM a 12 GB (senza cambiamenti nel prezzo). Tuttavia la nuova generazione dovrebbe aumentare a causa dei rincari dei componenti, che riguarda tutta la linea produttiva.