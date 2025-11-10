No, la serie Samsung Galaxy S26 non è stata posticipata: è scontro tra leak

Si torna a parlare del lancio dei nuovi modelli della serie Samsung Galaxy S26, ma stavolta con un indiscrezioni contrastanti. Secondo un report proveniente dalla Corea del Sud, che cita fonti interne all’azienda, il lancio dovrebbe avvenire senza intoppi e non sarebbero previsti ritardi.

Abbiamo una smentita delle voci precedenti, che parlavano di uno slittamento della data d’uscita della serie rispetto al solito. Tuttavia anche in questo caso siamo alle prese con un leak, quindi siamo ancora sospesi nel limbo (e lo saremo fino ad una conferma ufficiale da parte di Samsung).

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra senza ritardi: lo svela un nuovo report, ma è sempre un leak

Il presunto S26 Ultra – Crediti: onleaks x androidheadlines

Quando iniziano le indiscrezioni in merito ad una nuova serie di smartphone possono capitare sviste o delle differenze minime tra le dichiarazioni degli insider. Nel caso di Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra abbiamo due posizioni polarizzanti, con visioni differenti in merito all’uscita della gamma.

Secondo le ultimissime voci gli smartphone della famiglia saranno sugli scaffali a febbraio 2026; questo vuol dire che l’evento di presentazione – il solito Samsung Unpacked – dovrebbe avere luogo entro fine gennaio, come di consueto. Nessun ritardo nel debutto, la tabella di marcia del colosso tech sembra la solita.

Le presunte fonti riferiscono che l’abbandono di Galaxy S26 Edge e il ritorno del modello Plus (che in realtà non è mai andato via, ma solo nelle indiscrezioni) avrebbero effettivamente causato dei rallentamenti. Tuttavia questi sarebbero stati risolti con rapidità, rendendo possibile il debutto nelle solite tempistiche.

Il lancio in ritardo, secondo altre voci

In base a quanto emerso prima di oggi, i problemi della serie Galaxy S26 avrebbero portato ad uno slittamento della data d’uscita. Il lancio sarebbe previsto per il 25 febbraio, con commercializzazione a inizio marzo; l’evento dovrebbe tenersi a San Francisco, un ritorno nella città USA dopo la presentazione dell’ex serie di punta Galaxy S23.

Ora resta da vedere quale delle due tempistiche si rivelerà veritiera. Intanto la fonte più recente sembra confermare anche un altro dettagli, sempre da prendere con cautela. Parte che Galaxy S26 e S26+ avranno a bordo l’Exynos 2600 mentre solo il modello Ultra monterebbe lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (presumibilmente in versione personalizzata For Galaxy).