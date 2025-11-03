Samsung Galaxy S26: leak svela data e location della prossima serie

I nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S26 sono attesi a inizio anno, ma sembra che a questo giro ci saranno dei ritardi. Solitamente il mese d’uscita è gennaio ma la data di presentazione sarebbe slittata di varie settimane: dopo varie indiscrezioni generiche ecco spuntare una data precisa, insieme alla possibile location per l’evento di lancio.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra hanno già una data? Ecco quando si terrà l’evento e il Paese che lo ospiterà

Samsung Galaxy S25 Ultra

La data di presentazione di Samsung Galaxy S26 e dei fratelli maggiori S26+ e S26 Ultra sarebbe fissata per il 25 febbraio 2026, con un notevole ritardo rispetto alla generazione attuale (lanciata il 22 gennaio di quest’anno).

La commercializzazione dovrebbe avvenire poco dopo, quindi a inizio marzo. Di conseguenza questo nuovo leak sembra “confermare” le indiscrezioni precedenti, che vedevano un slittamento della serie rispetto alle tempistiche tradizionali.

Viene svelata anche la presunta location dell’evento Unpacked, il quale dovrebbe svolgersi a San Francisco: si tratterebbe di un ritorno per i top di gamma di Samsung, dato che la celebre città statunitense ha ospitato anche la presentazione della serie Galaxy S23.

Samsung si sarebbe concentrata molto sulle novità legate all’intelligenza artificiale e dato che San Francisco è il fulcro dell’innovazione dell’AI (basti pensare a OpenAI), la scelta risulta sensata.

Uno sviluppo turbolento come motivo del ritardo

Il motivo dietro questo lancio in ritardo è stato già affrontato: secondo un leak precedente la “colpa” sarebbe di Galaxy S26 standard e S26+. Inizialmente Samsung avrebbe pianificato una piccola rivoluzione della sua gamma principale, con alcune aggiunte:

S26 Pro – il primo modello Pro della serie per posizionare la famiglia S ancora più in alto;

S26 Edge – lo smartphone ultrasottile avrebbe dovuto sostituire il modello Plus a causa delle vendite poco convincenti;

S26 Ultra – sarebbe stato l’unico invariato.

Lo sviluppo del modello Ultra è andato a gonfie vele, stando ai leak, ma ci sono stati cambiamenti per gli altri due dispositivi. Galaxy S26 non avrebbe ancora terminato la fase di sviluppo per i lavori sul nuovo Exynos 2600 (quindi niente dicitura Pro) mentre S26 Edge sarebbe stato ridimensionato a causa dei risultati deludenti dell’attuale S25 Edge.

L’idea iniziale sarebbe stata cancellata in favore di una serie “tradizionale” composta dal dispositivo base seguito dal Plus e Ultra.