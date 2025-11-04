I prezzi della serie Samsung Galaxy S26 potrebbero lievitare

A gennaio Samsung ha presentato la serie Galaxy S25, ancora una volta un trittico composto dal modello base, la variante Plus e la versione superiore Ultra. A dispetto di vari miglioramenti – primo su tutto, lo Snapdragon 8 Elite For Galaxy – non abbiamo avuto dei rincari rispetto alla famiglia Galaxy S24.

Ci aspetta una situazione differente con i prossimi Samsung Galaxy S26: si prevedono dei rincari, con un aumento che andrebbe a coinvolgere tutta la gamma.

La gamma Samsung Galaxy S26 potrebbe subire dei rincari: ecco di quanto aumenteranno i top di gamma e il motivo dietro questa decisione

S26 Ultra in versione dummy – Crediti: Reddit

Come si nota dalla tabella comparativa non ci sono stati aumenti nel passaggio dalla serie Samsung Galaxy S24 a Galaxy S25. Il prezzo non è variato, anzi c’è stato un miglioramento alla base. Le due configurazioni di partenza sono state potenziate con 12 GB di RAM rispetto agli 8 GB di S24 standard.

Modello Configurazione Prezzo di lancio Galaxy S25 Prezzo di lancio Galaxy S24 Base 12/128 GB 929€ 929€ (8/128 GB) 12/256 GB 989€ 989€ (8/256 GB) Plus 12/256 GB 1.189€ 1.189€ 12/512 GB 1.309€ 1.309€ Ultra 12/256 GB 1.499€ 1.499€ 12/512 GB 1.619€ 1.619€ 12 GB/1 TB 1.859€ 1.859€

Le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione, almeno secondo un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud. Samsung Galaxy S26 non è nato sotto una buona stella: il lancio sarebbe slittato a fine febbraio, in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia (ossia fine gennaio).

Inoltre si vocifera di un iniziale cambio di strategia, con la cancellazione di S26+ in favore di S26 Edge, ma le cose non sarebbero andate in porto. La serie dovrebbe essere composta dai soliti modelli S26, S26+ e S26 Ultra, mentre il prossimo dispositivo ultrasottile potrebbe trovare spazio in un secondo momento.

Dopo tutto questo, il possibile aumento di prezzo: la famiglia Galaxy S26 potrebbe costare di più a causa dei rincari dei componenti, che abbracciano tutta la linea produttiva. I prezzi dei chipset sono aumentati del 12% rispetto alla media dello scorso anno mentre i moduli fotografici sono più cari dell’8%.

Le memorie DRAM mobile sono aumentate del 16% rispetto al primo trimestre di quest’anno e si prevede un ulteriore rincaro nel corso dei prossimi mesi, complice la carenza dovuta ad una produzione minore (tutta l’attenzione della filiale produttiva si è spostata verso le memorie per i chip AI).

Forse è per questo che Samsung starebbe puntando così tanto sull’ormai imminente Exynos 2600: di certo utilizzare il SoC proprietario sarà meno dispendioso che affidarsi completamente a Qualcomm per tutta la linea (e in tutti i mercati).

Non ci sono ancora dettagli ma è probabile che ci saranno degli aumenti compresi tra i 50$ e i 100$ per la prossima generazione di flagship Samsung. Come di consueto ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e per il momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale.