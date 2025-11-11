Samsung Galaxy S26+ è sgargiante, nella nuova colorazione arancione

Dal solito Onleaks, uno degli insider più affidabili sulla piazza, arrivano le prime immagini render dedicate a Samsung Galaxy S26+. Inizialmente si parlava di una possibile cancellazione del modello Plus, in favore dell’ultrasottile Edge: a causa del flop di questa categoria di telefoni sembra che Samsung abbia optato per un dietro fronto.

Come al solito non si tratta di render ufficiali, ma di concept realizzati dal leaker sulla base di quanto scoperto e spesso le differenze con la versione finale sono minime.

Samsung Galaxy S26+ si mostra nelle prime immagini leak: ecco come sarà il prossimo modello della serie

Crediti: onleaks, androidheadline

Proprio come visto anche per il resto della futura serie di punta, Samsung Galaxy S26+ sembra ispirarsi ai pieghevoli della gamma Z Fold. La fotocamera principale – composta da tre sensori – ora è racchiusa in un modulo a capsula, affiancato dal flash LED.

La parte frontale è occupata da un display Flat da 6,7″ di diagonale con un punch hole per la selfie camera ed un lettore d’impronte a ultrasuoni. I bordi sono ancora più sottili e ottimizzati mentre il dispositivo presenta angoli arrotondati e bordi dritti.

Crediti: onleaks, androidheadline

Le dimensioni sarebbero di 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, ossia misure molto vicine a quelle dell’attuale S25+. Anche il comparto tecnico sembra non avere più segreti: l’unico cruccio è il chipset dato che il telefono dovrebbe oscillare tra Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) e Exynos 2600. Quale dei due arriverà da noi?

Per il resto si vocifera di una ricarica wireless più potente, da 25W anziché 15W, e del supporto alla ricarica magnetica in stile Apple. Il comparto fotografico dovrebbe restare invariato, fatta eccezione per il teleobiettivo da 12 MP (invece di 10 MP).

Crediti: onleaks, androidheadline

Il lancio è previsto nei primi mesi del 2026, a gennaio o febbraio: ci sono voci contrastanti al riguardo, quindi aspettiamo dettagli ufficiali o leak “più convincenti”. Nel frattempo vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato alla serie Samsung Galaxy S26, con tutte le indiscrezioni finora.

Scheda tecnica presunta