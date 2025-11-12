Galaxy S26 avrà un vantaggio rispetto agli altri top di gamma

La corsa al vertice del mercato smartphone si combatte non solo a colpi di megapixel o design avveniristici, ma anche, e sempre più spesso, sulla velocità pura delle componenti interne.
Samsung, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe preparando a dotare la sua futura serie Galaxy S26 di un vantaggio strategico significativo proprio su questo fronte.
L’epicentro di questo upgrade non sarà la quantità di memoria RAM, ma la sua velocità.
Tutta la serie Galaxy S26 avrà RAM velocissime
Nonostante manchi ancora tempo al tradizionale evento Unpacked di lancio, le fughe di notizie sulla serie S26 si stanno intensificando, delineando il profilo di un dispositivo che, pur potendo assomigliare esteticamente al suo predecessore (il Galaxy S25), nasconderà sotto la scocca un importante miglioramento.
Secondo quanto riportato dal noto leaker Ice Universe, una fonte spesso estremamente attendibile sulle mosse future del colosso sudcoreano, la serie Galaxy S26 manterrà un taglio minimo di 12GB di memoria RAM. Questa specifica, di per sé, è identica a quella che caratterizza l’attuale Galaxy S25, una capacità già ampiamente sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti e per il multitasking più spinto.
La vera rivoluzione, tuttavia, risiederebbe nella velocità di trasferimento di tale memoria.
Le informazioni suggeriscono che la velocità della RAM sui modelli S26 potrebbe raggiungere i 10,7 Gbps. Questo dato rappresenta un balzo in avanti notevole, superiore al 10%, rispetto alle già performanti memorie a 9,6Gbps del Galaxy S25.
Il dettaglio più rilevante di questa indiscrezione è la sua potenziale portata. Inizialmente, si ipotizzava che un simile miglioramento potesse essere un’esclusiva del modello di punta, il Galaxy S26 Ultra, per differenziarlo ulteriormente. Le informazioni più recenti indicano invece che Samsung potrebbe estendere questo beneficio a tutta la gamma S26, democratizzando di fatto una performance di altissimo livello.
Cosa significa questo per l’utente finale?
Un aumento così sensibile della velocità della RAM, anche a parità di capacità, ha implicazioni dirette e tangibili sulle prestazioni.
Il vantaggio principale si vedrebbe nell’elaborazione dell’Intelligenza Artificiale “on-device”, ovvero tutti quei calcoli AI (come la traduzione in tempo reale, l’editing fotografico avanzato o le funzioni generative) eseguiti direttamente sul telefono senza dipendere dalla connessione al cloud.
Inoltre, una memoria più rapida si tradurrebbe in prestazioni superiori in attività ad alta intensità di risorse, come il gaming di ultima generazione e la registrazione video ad altissima risoluzione, oltre a garantire miglioramenti generali nella fluidità e reattività dell’uso quotidiano.
Un vantaggio non solo prestazionale
Questo upgrade tecnico nasconde, infine, anche una precisa mossa strategica industriale. La velocità di 10,7 Gbps coincide esattamente con la velocità di trasferimento massima supportata dai moduli DRAM LPDDR5X prodotti dalla divisione semiconduttori di Samsung.
Ciò suggerisce fortemente che l’azienda utilizzerà i propri chip “in-house” per l’intera serie S26, ottimizzando la filiera. Si tratterebbe di un cambiamento rispetto al Galaxy S25, per il quale Samsung si era affidata in parte anche a fornitori esterni, come Micron.
Controllando l’intera produzione, Samsung può non solo ottimizzare i costi, ma anche garantire che i suoi componenti migliori siano integrati perfettamente nei suoi dispositivi di punta.