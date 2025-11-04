Il primo Samsung Galaxy S FE si aggiorna per l’ultima volta

Con l’arrivo del mese di novembre termina ufficialmente il supporto a Samsung Galaxy S20 FE. Un nome che arriva dal passato – nemmeno troppo lontano, in realtà – e che ci riporta agli albori della celebre serie Fan Edition, una delle preferite degli appassionati del brand e del mondo Android in generale.

Samsung Galaxy S20 FE riceve l’ultimo aggiornamento: fine del supporto per il primo modello della Fan Edition

Crediti: Samsung

Lanciato originariamente nel 2020, Samsung Galaxy S20 FE ha debuttato con una politica degli aggiornamenti all’avanguardia per quel periodo. Parliamo di 3 update Android e fino a 5 anni di patch di sicurezza, numeri impressionati che ora appaiono così scontati.

Ricordiamo che Samsung ha ormai lanciato il supporto esteso fino a 7 anni, sia per i major update di Android che lato sicurezza. La politica del colosso tech asiatico ha fatto dei passi avanti enormi e sicuramente continuerà a migliorare.

Tornando a Samsung Galaxy S25 FE, si tratta del primo modello della serie FE e al debutto ha riscosso un notevole successo. Per la prima volta la compagnia si è cimentata in un flagship economico, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Con le patch di sicurezza di ottobre 2025 è arrivato l’ultimo aggiornamento software e ora siamo alla fine di un’era. Il dispositivo ha terminato il suo ciclo vitale e non riceverà più supporto; di conseguenza l’unico modo per rimettersi il linea con gli update del brand è quello di passare ad un nuovo smartphone Samsung.

Di seguito trovate alcune valide alternative, come Galaxy S25 Edge oppure le ultime aggiunte alla serie Galaxy A. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

