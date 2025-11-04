Il primo Samsung Galaxy S FE si aggiorna per l’ultima volta

Con l’arrivo del mese di novembre termina ufficialmente il supporto a Samsung Galaxy S20 FE. Un nome che arriva dal passato – nemmeno troppo lontano, in realtà – e che ci riporta agli albori della celebre serie Fan Edition, una delle preferite degli appassionati del brand e del mondo Android in generale.
Samsung Galaxy S20 FE riceve l’ultimo aggiornamento: fine del supporto per il primo modello della Fan Edition
Lanciato originariamente nel 2020, Samsung Galaxy S20 FE ha debuttato con una politica degli aggiornamenti all’avanguardia per quel periodo. Parliamo di 3 update Android e fino a 5 anni di patch di sicurezza, numeri impressionati che ora appaiono così scontati.
Ricordiamo che Samsung ha ormai lanciato il supporto esteso fino a 7 anni, sia per i major update di Android che lato sicurezza. La politica del colosso tech asiatico ha fatto dei passi avanti enormi e sicuramente continuerà a migliorare.
Tornando a Samsung Galaxy S25 FE, si tratta del primo modello della serie FE e al debutto ha riscosso un notevole successo. Per la prima volta la compagnia si è cimentata in un flagship economico, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.
Con le patch di sicurezza di ottobre 2025 è arrivato l’ultimo aggiornamento software e ora siamo alla fine di un’era. Il dispositivo ha terminato il suo ciclo vitale e non riceverà più supporto; di conseguenza l’unico modo per rimettersi il linea con gli update del brand è quello di passare ad un nuovo smartphone Samsung.
Di seguito trovate alcune valide alternative, come Galaxy S25 Edge oppure le ultime aggiunte alla serie Galaxy A.
