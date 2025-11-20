Il vostro smartphone Samsung sarà presto molto più intelligente

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, la futura interfaccia One UI 8.5 di Samsung, che farà il suo debutto ufficiale con la serie Galaxy S26 all’inizio del prossimo anno, si preannuncia come uno degli aggiornamenti (minori) più significativi nella storia recente del brand sudcoreano.

One UI 8.5 renderà gli smartphone Galaxy molto più proattivi

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Le informazioni emerse suggeriscono che la One UI 8.5 punterà tutto su un’integrazione profonda e proattiva dell’Intelligenza Artificiale nelle attività quotidiane. Non si tratta più solo di generare immagini o riassumere testi, ma di trasformare lo smartphone in un assistente capace di anticipare i bisogni dell’utente.

La novità più interessante scoperta nei file di sistema della One UI 8.5 da Android Authority prende il nome di Now Nudges. Se la precedente funzionalità Now Bar aveva introdotto un nuovo modo di interagire con le notifiche, Now Nudges sembra voler portare l’esperienza a un livello superiore, sfruttando la potenza di Galaxy AI (probabilmente alimentata dal modello Gemini Nano).

Questa funzionalità appare molto simile a Magic Cue, introdotta da Google con la serie Pixel 10, e si basa su un principio fondamentale: l’apprendimento delle routine dell’utente per offrire suggerimenti utili esattamente nel momento del bisogno.

Le tre colonne portanti della nuova IA

Le fughe di notizie dettagliano tre aree specifiche in cui Now Nudges opererà per semplificare la vita digitale degli utenti:

Richiamo delle informazioni importanti (Recall important info): Questa funzione agisce come una memoria estesa per l’utente. Il sistema sarà in grado di “ricordare” elementi dal passato, come vecchie chat, screenshot o dati specifici, riproponendoli in contesti rilevanti. Immaginate di dover recuperare un codice inviato da un amico mesi fa mentre state effettuando un acquisto: il telefono potrebbe suggerirvelo automaticamente senza costringervi a una ricerca manuale tra le conversazioni.

Questa funzione agisce come una memoria estesa per l’utente. Il sistema sarà in grado di “ricordare” elementi dal passato, come vecchie chat, screenshot o dati specifici, riproponendoli in contesti rilevanti. Immaginate di dover recuperare un codice inviato da un amico mesi fa mentre state effettuando un acquisto: il telefono potrebbe suggerirvelo automaticamente senza costringervi a una ricerca manuale tra le conversazioni. Compilazione intelligente dei moduli (Fill out forms easily): Uno degli aspetti più noiosi della navigazione web è la compilazione ripetitiva di moduli. La nuova One UI imparerà dai dati inseriti precedentemente su diverse piattaforme per compilare automaticamente i campi futuri. Al lancio, questa funzione dovrebbe supportare applicazioni e siti web come Expedia, Trip, Doordash e Market Kurly, promettendo di risparmiare tempo prezioso durante prenotazioni o ordini online.

Uno degli aspetti più noiosi della navigazione web è la compilazione ripetitiva di moduli. La nuova One UI imparerà dai dati inseriti precedentemente su diverse piattaforme per compilare automaticamente i campi futuri. Al lancio, questa funzione dovrebbe supportare applicazioni e siti web come Expedia, Trip, Doordash e Market Kurly, promettendo di risparmiare tempo prezioso durante prenotazioni o ordini online. Esecuzione rapida delle attività (Get things done quickly): Forse la caratteristica più futuristica, questa funzione analizza ciò che è presente sullo schermo per suggerire l’azione successiva più logica. Un esempio pratico? Se ricevete un messaggio su WhatsApp o Facebook contenente una posizione geografica, Now Nudges vi permetterà di saltare direttamente alla navigazione su Google Maps con un solo tocco. Allo stesso modo, se il sistema rileva testo in una lingua straniera sullo schermo, vi “spingerà” (nudge) gentilmente verso l’avvio della traduzione istantanea.

L’intelligenza di One UI 8.5 non sarà limitata alle app di sistema. I leak confermano che queste funzionalità lavoreranno in sinergia con le principali app di messaggistica e social media, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp, rendendo l’esperienza utente fluida e interconnessa.

Per vedere queste novità in azione dovremo attendere il lancio dei Galaxy S26, previsto per febbraio o marzo del 2026. Tuttavia, gli appassionati più impazienti potrebbero avere un assaggio del futuro già alla fine di quest’anno, quando Samsung dovrebbe aprire il programma Beta per la One UI 8.5, permettendo di testare in anteprima come il nostro smartphone stia per diventare, a tutti gli effetti, molto più intelligente.