Samsung Galaxy A37 compare su Geekbench: la nuova serie A è completa

Come da tradizione i primi mesi del nuovo anno saranno dedicati ai prossimi modelli della serie A, la gamma di Samsung votata alla fascia media. Nei giorni scorsi hanno fatto capolino alcuni indizi dedicati ai modelli A57 e A27 ed ora anche Samsung Galaxy A37 si unisce alla festa. Il mid-range è stato avvistato su Geekbench, con qualche dettaglio sulle sue specifiche.

Samsung Galaxy A37 si unisce ai modelli A57 e A27: il mid-range è protagonista delle prime indiscrezioni

Crediti: Geekbench

Lo smartphone è spuntato su Geekbench con la sigla SM-A376B ma da leak precedenti sappiamo che si tratta proprio di Samsung Galaxy A37. Il dispositivo ha totalizzato 1.158 punti in single-core e 3.401 punti in multi-core, con 6 GB di RAM e Android 16 lato software.

I primi benchmark “confermano” il chipset a bordo del medio gamma: si tratterebbe dell’Exynos 1480, SoC lanciato nel 2024 e già visto a bordo del precedente Samsung Galaxy A55. Se volete saperne di più sulle sue performance potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Il processore è stato realizzato da Samsung a 4 nm ed offre una configurazione octa-cora con 4 x 2,75 GHz Cortex-A78 e 4 x 2 GHz Cortex-A55, con una GPU Xclipse 530.

Ricordiamo che l’attuale Galaxy A36 è dotato dello Snapdragon 6 Gen 3, quindi per la nuova generazione il colosso tech asiatico sembra intenzionato a giocare in casa. Purtroppo non ci sono altri dettagli, quindi dovremo necessariamente attendere ulteriori leak.

Intanto ricordiamo che Galaxy A27 è stato già certificato mentre il modello di punta della famiglia, Galaxy A57, ha debuttato su Geekbench da pochi giorni. Probabilmente il lancio della serie è fissato per i primi mesi del 2026, forse a marzo – come l’attuale generazione.