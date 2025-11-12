Samsung ti permette di vincere i biglietti dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si avvicinano e l’attesa per l’evento è palpabile, non solo per gli appassionati di sport, ma anche per gli amanti della tecnologia. Samsung Electronics Italia, da tempo partner olimpico e paralimpico globale, ha dato il via a un nuovo entusiasmante concorso a premi che rende il sogno olimpico una realtà concreta per molti consumatori.

L’iniziativa offre la straordinaria possibilità di vivere in prima persona l’emozione delle competizioni. In palio ci sono ben 2.500 biglietti (corrispondenti a 1.250 coppie) per chi acquisterà determinati prodotti Samsung Galaxy entro il 30 novembre 2025.

Partecipare all’estrazione è un processo semplice, ma che richiede attenzione alle scadenze e ai prodotti idonei. Per concorrere, è necessario effettuare l’acquisto di uno dei dispositivi Samsung Galaxy inclusi nella promozione presso i punti vendita fisici o gli shop online aderenti ubicati in territorio italiano (esclusi San Marino e Città del Vaticano).

L’acquisto deve essere completato entro il 30 novembre 2025. I prodotti che partecipano all’iniziativa sono estremamente vari: si va dai più recenti smartphone come Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, la serie Galaxy S25, fino ai modelli S24. La promozione include anche dispositivi della serie Galaxy A (come A56 e A36), diversi modelli di tablet (dalla serie Tab S11 alla Tab A11+), PC portatili come i Galaxy Book 5 e Book 4, e persino accessori come i Galaxy Buds 3 Pro e Galaxy Buds FE.

Una volta effettuato l’acquisto, il passo fondamentale è la registrazione: questa deve avvenire tramite il portale Samsung Members all’indirizzo dedicato e deve essere completata entro il 21 dicembre 2025. I partecipanti devono essere utenti maggiorenni residenti nell’Unione Europea. L’attesa per l’esito non sarà lunga, poiché l’estrazione finale dei 1.250 Vincitori è prevista entro il 12 gennaio 2026.

Il premio consiste in coppie di biglietti: i vincitori si aggiudicheranno l’accesso alle gare di hockey su ghiaccio maschile, che si terranno a Milano. Le date specifiche per cui sono validi i biglietti sono l’11, il 12 e il 13 febbraio 2026, coprendo diversi turni preliminari che includono incontri emozionanti come Slovacchia-Finlandia, Svezia-Italia, o Repubblica Ceca-Canada.

È importante notare, per completezza e praticità, che i Pacchetti Premio comprendono esclusivamente i biglietti; le spese per il trasporto verso Milano, vitto e alloggio non sono invece inclusi.

Come partecipare

Per maggiori informazioni sul concorso e per consultare il regolamento completo, visitate il sito dedicato. Di seguito trovate un breve riepilogo con vari dettagli.

Acquista uno dei prodotti Galaxy inclusi nell’iniziativa presso i punti vendita o gli e-store aderenti in Italia (entro il 30 novembre) Registra il tuo acquisto entro il 21 dicembre 2025 su Samsung Members Partecipa all’estrazione finale, che si terrà entro il 12 gennaio 2026, per vincere una delle 1.250 coppie di biglietti per le gare di hockey su ghiaccio a Milano

Questa iniziativa non è isolata, ma si inserisce nel contesto del sostegno di Samsung al Team Samsung Galaxy, la squadra composta da 40 atleti italiani di diverse discipline invernali.

Attraverso i dispositivi Galaxy, l’azienda vuole infatti offrire esperienze coinvolgenti che narrano ogni fase del percorso olimpico degli atleti, unendo la passione sportiva alla visione tecnologica. In questo senso, Samsung ha lanciato una campagna social che presenta quotidianamente gli atleti su Instagram con grafiche dedicate e su TikTok con brevi interviste che ne mettono in risalto carattere e personalità.