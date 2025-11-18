Samsung aderisce al Bonus Elettrodomestici 2025, per una casa smart ed efficiente

A partire dal 18 novembre 2025 è ufficialmente scattato il Bonus Elettrodomestici 2025. L’incentivo, introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un’opportunità concreta per i consumatori che desiderano rinnovare i propri apparecchi domestici, orientandosi verso soluzioni più efficienti, connesse e prodotte all’interno dell’Unione Europea.

Samsung ha immediatamente aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti di nuova generazione. L’obiettivo del Bonus è duplice: promuovere l’acquisto di elettrodomestici che riducano drasticamente i consumi di energia e rendere la casa più intelligente e sostenibile.

Al via gli incentivi all’acquisto di elettrodomestici connessi: Samsung aderisce con tanti modelli

Crediti: Samsung

Il Bonus Elettrodomestici è erogato sotto forma di voucher e copre fino al 30% del prezzo di acquisto del prodotto. È cruciale notare i limiti massimi: il contributo massimo è di 100€ per prodotto, ma sale a 200€ per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000€. Ricordiamo che l’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni relative allo stesso acquisto.

L’accesso al Bonus è strettamente legato alla sostituzione: è necessario sostituire elettrodomestico di classe energetica inferiore con un modello di classe superiore appartenente alla stessa categoria. I requisiti minimi di classe energetica sono stati definiti con precisione e li trovate poco più in basso all’interno dell’articolo.

In linea con gli obiettivi del Bonus, Samsung offre una vasta selezione di elettrodomestici che combinano connettività intelligente e funzionalità personalizzabili. Molti di questi prodotti sfruttano l’AI Energy Mode disponibile tramite app SmartThings.

Per chi cerca di massimizzare il valore del voucher e ottenere uno sconto significativo, Samsung propone ad esempio i frigoriferi combinati EcoFlex (RB34C775CS9/EF e RB38C600DSA/EF), entrambi connessi e capaci di ridurre il consumo energetico fino al 15% grazie alla funzione AI Energy Mode. Troviamo anche la lavatrice AI Control da 11 kg in classe A-10% dotata di intelligenza artificiale ed EcoDosatore.

Per accedere al meglio della gamma, si possono considerare i frigoriferi Side-by-Side Bespoke AI con lo schermo intelligente AI Home da 9″ e controllo vocale tramite l’assistente Bixby.

La lavatrice Bespoke AI QuickDrive (WW11DB8B95GBU3) da 11 kg, classificata in classe A-40%, spicca per la sua efficienza: utilizzando l’AI Energy Mode dell’app SmartThings, è in grado di ridurre i consumi energetici fino al 70% rispetto alle condizioni normali di utilizzo.

Anche il frigorifero combinato F1rst 60 AI (BRB80F26BCS0EF), con la funzione Cool Select+ per la regolazione della temperatura in base agli alimenti, può risparmiare fino al 10% di energia tramite l’AI Energy Mode.

I requisiti per accedere al Bonus Elettrodomestici

Crediti: Samsung

Il bonus è destinato a chi sostituisce un elettrodomestico di classe energetica inferiore con un modello di classe superiore appartenente alla stessa categoria. Le classi energetiche minime richieste sono:

Lavatrici e lavasciuga: classe A

Asciugatrici: classe C

Frigoriferi e congelatori: classe D

Lavastoviglie: classe C

Forni: classe A

Cappe: classe B

Piani cottura conformi al Regolamento (UE) N. 66/2014

Per accedere al Bonus è necessario:

effettuare la richiesta a partire dal 18 novembre tramite app IO o al sito web dedicato bonuselettrodomestici.it;

tramite o al sito web dedicato bonuselettrodomestici.it; dichiarare la sostituzione del vecchio elettrodomestico con uno nuovo della stessa categoria e classe superiore;

finalizzare l’acquisto presso un rivenditore aderente, che applicherà lo sconto in fattura previsto dal voucher;

previsto dal voucher; consegnare il prodotto dismesso per il corretto smaltimento alla consegna del prodotto nuovo.

È fondamentale ricordare che l’acquisto effettuato tramite il sito Samsung non consente di accedere al Bonus; i prodotti idonei sono disponibili esclusivamente presso i negozi di elettronica che partecipano all’iniziativa.

L’elenco completo dei modelli Samsung idonei all’incentivo è disponibile nella sezione dedicata presente in questa pagina.