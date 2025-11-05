Samsung svela le tendenze degli europei, tra pulizie d’autunno e benessere domestico

Le stagioni cambiano, e con esse anche le nostre abitudini domestiche. Se per anni il grande rituale della pulizia profonda è stato associato alla primavera, una nuova tendenza sta emergendo con forza in tutta Europa: le pulizie d’autunno.

Una recente ricerca condotta da Samsung rivela che quasi la metà degli europei preferisce dedicarsi al riordino e alla sanificazione della casa proprio in questo periodo dell’anno.

Nello specifico, oltre 4 famiglie su 10 (44%) dichiarano di preferire il nuovo “reset” stagionale alla tradizionale pulizia primaverile. Questo spostamento non è solo una questione di calendario; è spinto da un desiderio profondo di trasformare la casa in un rifugio accogliente in vista dei mesi più freddi, promuovendo calma e benessere.

La ricerca di Samsung conferma le nuove preferenze degli europei: meglio le pulizie autunnali a quelle primaverili

Crediti: Samsung

L’arrivo dell’ora solare e la riduzione della luce naturale portano con sé un maggiore desiderio di comfort domestico. Questo fenomeno è parte di un trend europeo più ampio verso la cultura del benessere in casa, battezzato cosy cleaning.

La pulizia d’autunno, per quasi la metà (47%) degli europei, è ormai un rituale radicato. L’obiettivo non è puramente estetico, ma sensoriale: l’81% degli intervistati concorda sul fatto che il comfort domestico sia legato alle sensazioni di sicurezza, tranquillità e rigenerazione che la casa trasmette. Di fatto, il 77% delle persone concorda che una casa pulita aiuti a ritrovare l’equilibrio mentale.

Tuttavia, tra il desiderio di benessere e la sua realizzazione c’è spesso un divario. Lo stato di tranquillità può svanire rapidamente a causa di fattori come il disordine (che compromette il comfort per il 58% degli europei), la polvere e le ragnatele (57%), o la biancheria non fresca (41%).

Per molti, la cosy cleaning è diventata una vera e propria forma di cura di sé, un modo per creare uno spazio sereno in un periodo in cui i livelli di stress tendono ad aumentare. Quasi tre quarti degli europei (72%) affermano di provare un miglioramento dell’umore anche dopo piccole soddisfazioni domestiche, come lenzuola pulite o pavimenti appena aspirati.

Per rendere questo rituale consapevole e non un mero dovere, come suggerito dai noti creator di home & lifestyle Tobyshome, è fondamentale adottare strategie pratiche. Tobyshome consiglia di rigenerare l’atmosfera sostituendo i tessuti leggeri con coperte in lana e cuscini morbidi, introducendo tonalità più calde e fragranze autunnali come ambra, legno di cedro o vaniglia. Dal punto di vista della pulizia, suggeriscono di rinfrescare le zone dimenticate, per esempio spostando i divani e pulendo battiscopa e angoli nascosti.

Quando si aspira, il metodo più efficace è procedere dall’alto verso il basso, iniziando da soffitti e angoli per proseguire con tende, scaffali e pavimenti. Inoltre, per migliorare la qualità del sonno, è importante pulire anche sotto il letto, rimuovendo la polvere sotto il materasso. Per mantenere l’ordine senza stress, la soluzione è l’esecuzione di piccole pulizie frequenti, magari con brevi sessioni di dieci minuti accompagnati da una playlist rilassante.

L’alleata perfetta: Samsung Bespoke AI Jet Ultra

Al centro di questa nuova mentalità operativa c’è la necessità di strumenti che rendano le pulizie più semplici e veloci. La tecnologia è l’alleata perfetta per i piccoli rituali quotidiani.

La ricerca Samsung conferma che ciò che gli europei desiderano è un aspirapolvere potente ma facile da usare. Per il 41% degli intervistati, questa è la priorità per preparare la casa all’autunno. È qui che entra in gioco Samsung Bespoke AI Jet Ultra.

Leggera, senza fili e potente, è pensata per rendere i momenti di pulizia più immediati e piacevoli. Questo dispositivo è l’ideale per le pulizie rapide e quotidiane, come rimuovere i peli degli animali (operazione particolarmente utile in inverno) o riordinare il soggiorno prima di una serata di relax.

L’autunno segna il momento in cui la casa si afferma come il vero cuore della vita quotidiana. Nonostante il forte desiderio di un ambiente pulito e confortevole per ritrovare equilibrio mentale, la realizzazione di una pulizia profonda è ancora un obiettivo per meno della metà delle famiglie europee.

La chiave per superare questo ostacolo non risiede solo nell’intenzione, ma nell’integrazione di rituali brevi e consapevoli, supportati dalla tecnologia giusta.

Una casa accogliente non è un risultato casuale; si costruisce con cura, dedicando attenzione a ogni angolo pulito, e strumenti come Samsung Bespoke AI Jet Ultra sono essenziali per mantenere questa cura costante e accessibile. È come avere un assistente invisibile: non elimina la necessità della pulizia, ma la rende così fluida e veloce da trasformarla da dovere in un gesto di self-care.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.