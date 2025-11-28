Roborock a Milano: il quiz Black Friday per trovare la tua anima gemella delle pulizia smart

Roborock, azienda leader nei dispositivi robotici ultra-intelligenti per la pulizia della casa, ha lanciato un’iniziativa speciale in vista del Black Friday, trasformando la scelta di un robot aspirapolvere in un’esperienza interattiva e piacevole.

Nei giorni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, presso il centro commerciale Merlata Bloom di Milano, il brand aprirà le porte del “Salotto Roborock”. Questa installazione temporanea è pensata per riprodurre il calore di casa, ma soprattutto per rafforzare la vicinanza al pubblico italiano e aiutare ogni visitatore a identificare il proprio alleato ideale nello smart cleaning.

Esperienza interattiva e innovazione in vetrina nel “Salotto Roborock”: dal relax all’identificazione del partner ideale nelle pulizie tech

Crediti: Roborock

L’evento Black Friday di Roborock è molto più di una semplice esposizione di prodotti; è un’esperienza mirata a rendere tangibile l’offerta dell’azienda. Il “Salotto Roborock,” situato al piano terra, lato ovest, nei pressi del punto vendita Euronics Bruno, accoglierà i visitatori per offrire un momento di relax e intrattenimento.

Il cuore dell’iniziativa è un quiz di compatibilità divertente e intuitivo. Attraverso un questionario, i partecipanti saranno guidati nella scoperta del loro “partner ideale” per le pulizie, trasformando un acquisto tecnologico in una piacevole interazione.

Chiara Carobello, Responsabile Comunicazione Roborock per l’Italia, ha spiegato che, essendo consapevoli dell’attenzione che le persone dedicano alla cura delle loro case, l’obiettivo è permettere ai clienti di testare con mano i dispositivi, affinché possano incontrare la loro vera “anima gemella” in fatto di pulizie smart.

Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, i creator Paolo Camilli e Damiano Giordano animeranno i pomeriggi, dalle 16 alle 18, intrattenendo i clienti con i loro questionari.

Innovazione tecnologica al centro dell’attenzione

Nel corner sarà possibile non solo interagire con i dispositivi, ma anche vedere in azione alcune delle tecnologie più avanzate del settore. I visitatori potranno testare l’efficacia di pulizia dei dispositivi wet & dry della Serie F25.

Inoltre, sarà esposta la tecnologia d’avanguardia del Saros Z70, che detiene il primato di essere il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un braccio meccanico OmniGrip, una caratteristica che gli permette di sollevare e spostare piccoli oggetti fino a 300 grammi.

Questa iniziativa giunge nel momento in cui Roborock rafforza la sua posizione di leader del settore. L’azienda è stata infatti il marchio di robot aspirapolvere più venduto per dieci trimestri consecutivi, secondo IDC: dal primo trimestre del 2023 al secondo trimestre del 2025, e ha dominato sia il fatturato che il volume delle vendite dal primo trimestre del 2024 al secondo trimestre del 2025.

L’opportunità del Black Friday: prodotti in promozione

La partecipazione all’iniziativa offre un vantaggio concreto: la possibilità di approfittare di sconti esclusivi fino al 50% sull’intera gamma di prodotti Roborock. È importante notare che queste promozioni saranno disponibili unicamente presso il vicino negozio Euronics Bruno, e solo nei giorni 29 e 30 novembre.

Tra i robot in esposizione e in promozione figurano tre modelli chiave pensati per soddisfare diverse esigenze: Roborock QR598, che si distingue per offrire potenza essenziale e massima convenienza; Roborock Q7 TF+, che bilancia una potente aspirazione con funzionalità di navigazione avanzate; e il fiore all’occhiello, Roborock S8 MaxV Ultra, un concentrato di potenza guidato dall’Intelligenza Artificiale per un’esperienza di pulizia completamente automatizzata.

L’iniziativa “Salotto Roborock” a Merlata Bloom è un esempio pratico di come un marchio leader possa connettersi direttamente con i consumatori, trasformando la ricerca di tecnologia smart in un’esperienza personalizzata e divertente.

Offrendo l’opportunità di testare dispositivi all’avanguardia, come Saros Z70, e abbinando il tutto a sconti significativi in occasione del Black Friday, Roborock rende la tecnologia di pulizia ultra-intelligente più accessibile che mai.

In sostanza, Roborock sta utilizzando il quiz di compatibilità come una bussola intelligente per il consumatore: invece di perdersi tra specifiche tecniche e modelli complessi, si viene guidati verso il dispositivo che offre l’equilibrio perfetto tra potenza, funzionalità e convenienza, garantendo che la scelta ricada sull’alleato più adatto per la cura della casa.