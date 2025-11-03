REDMAGIC 11 Pro ora in Italia: sistema al liquido potenziato, 7.500 mAh e tasti dorsali

Dopo il lancio in Cina, REDMAGIC 11 Pro è ufficiale in Italia: il Gaming Phone si presenta come una soluzione stellare, con specifiche potenti e un sistema di raffreddamento ridisegnato. Il prezzo è la vera sorpresa dato che la compagnia asiatica ha pensato bene di non darsi ai rincari: ecco tutte le novità del top di gamma, in vendita da 13 novembre nello store ufficiale.

REDMAGIC 11 Pro ufficiale in Italia: prezzo e novità del Gaming Phone definitivo di questa generazione

Crediti: REDMAGIC

Stavolta REDMAGIC ha deciso di alzare ulteriormente il tiro lanciando il Gaming Phone definitivo, guardando al rapporto qualità/prezzo. Il top di gamma è il primo smartphone ad utilizzare un sistema di raffreddamento a liquido fluorurato in flusso, chiamato AquaCore.

La nuova tecnologia è composta anche da una camera di vapore colossale, da 13.116 mm2, ed una ventola da 24.000 giri. Inoltre c’è spazio anche per una sezione con metallo liquido posizionata sulla camera di vapore, la “piccola” rivoluzione della scorsa generazione. L’interno sistema risulta ancora più impressionante se si pensa che il dispositivo è resistente all’acqua con classificazione IPx8.

Il cuore di REDMAGIC 11 Pro è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnato dal chip Red Core R4 per la gestione della grafica, con memorie LPDDR5T e UFS 4.1 Pro. Il top di gamma non si fa mancare nemmeno una batteria extra-large, vista la presenza di un’unità da 7.500 mAh con ricarica rapida e wireless da 80W.

Crediti: REDMAGIC

L’esperienza visiva è garantita dal pannello AMOLED BOE X10 completamente full screen grazie alla selfie camera integrata sotto di esso. Il display misura 6,85″ di diagonale con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 3.000 Hz. Lungo il bordo destro sono montati due pulsanti touch a 520 Hz, per la massima comodità mentre si gioca.

Lo smartphone supporta Google Gemini, è dotato di NFC per i pagamenti ed offre un lettore d’impronte ad ultrasuoni. Il comparto fotografico si basa sul sensore principale da 50 MP con OIS, insieme ad un ultra-wide da 50 MP ed un obiettivo da 2 MP.

Il nuovo REDMAGIC 11 Pro debutta in Italia ad un prezzo assurdo: solo 699€ per il modello da 12/256 GB e 799€ per la variante da 16/512 GB con cover semi-trasparente. Al momento il dispositivo è presente nello shop ufficiale e le vendite partiranno dal 13 novembre; sicuramente arriverà anche nello store REDMAGIC su Amazon, come avvenuto con il resto della gamma.

