REDMAGIC 11 Air: il Gaming Phone del momento si farà più sottile

Proprio come avvenuto con la scorsa generazione anche il Gaming Phone del momento dovrebbe ricevere una versione più economica. REDMAGIC 11 Air sarebbe apparso nel database dell’ente certificativo cinese TENAA: non ci sono ancora le immagini ma le specifiche anticipano quello che possiamo aspettarci dal dispositivo.

REDMAGIC 11 Air certificato dal TENAA: cosa possiamo aspettarci dal Gaming Phone “ultrasottile”

La nuova incarnazione del Gaming Phone targato REDMAGIC è apparsa con la sigla NX799J. Non è presente il nome commerciale, ma viste le varie caratteristiche è verosimile che si tratti proprio del prossimo dispositivo economico del brand.

La scorsa generazione ha fatto il bis con REDMAGIC 10 Air, lanciato anche in Italia. Si è trattato di un esperimento riuscito, ossia proporre un dispositivo da gaming con caratteristiche al top ma rinunciando al SoC di punta in favore di un chip ex-flagship. Il risultato è un modello completa a tutto tondo, in grado di dare grandi soddisfazioni ma proprio ad un prezzo inferiore ai 500€.

Di certo REDMAGIC 11 Air sarà capace di replicare quanto di buono c’è con il predecessore: il TENAA svela quasi tutte le caratteristiche, quindi sappiamo già cosa aspettarci.

Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm, 207 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: /

Display interno: AMOLED BOE X10 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico oppure ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm 2 , 10 strati e metallo liquido

, 10 strati e metallo liquido SoC: /

CPU octa-core fino a 4,2 GHz

GPU: /

RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, ossia 6.780 mAh di capacità nominale

Ricarica: /

Fotocamera: doppia 50 + 8 (f/?) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotti il display

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, pulsanti dorsali

Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11

Il telefono monta un chipset fino a 4,2 GHz ma non è chiaro di quale soluzione si tratti. La batteria scenderebbe a 7.000 mAh ma non ci sono indizi per la ricarica; probabilmente ci sarà solo quella cablata da 80W. Il comparto fotografico virerebbe verso una dual camera mentre non mancherebbe la selfie camera sotto il display.

Rispetto al fratello maggiore Pro abbiamo una scocca più sottile: si passa da 8,9 mm con 230 grammi di peso ad un telefono da 7,85 mm e 207 grammi. Non si grida al miracolo ma parliamo pur sempre di un Gaming Phone con tasti dorsali, tanta batteria e un sistema di raffreddamento di alto profilo – ma senza ventolina fisica.

Non ci sono informazioni sull’uscita ma vista la comparsa nel database del TENAA è probabile che il lancio sia previsto in tempi vicini, forse durante i primi mesi del 2026. Come sottolineato poco sopra, il precedente Air è arrivato in Italia quindi non è da escludere che possa avvenire lo stesso anche con REDMAGIC 11 Air.