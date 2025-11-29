Recensione Samsung Bespoke Jet AI Ultra: l’aspirapolvere senza filo per chi non vuole rinunciare a nulla

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, provando decine e decine di scope elettriche, è che il mercato è saturo. Ci sono quelle economiche che promettono tanto e mantengono poco, ci sono quelle cinesi (se vuoi sapere quali sono i migliori aspirapolvere cinesi senza fili clicca qui), ci sono le regine del marketing (sì, parlo proprio di Dyson) e poi c’è Samsung che, negli anni, fa storia a sé per un motivo molto chiaro. Da qualche tempo, il colosso coreano ha deciso di non giocare più in difesa, ma di diventare protagonista del segmento premium con una filosofia ben precisa: l’elettrodomestico non deve essere solo funzionale, deve essere un pezzo d’arredo. E deve essere intelligente.

Ebbene, con la precedente Bespoke Jet (qui la recensione) avevamo visto l’introduzione della Clean Station, ma con la nuova Samsung Bespoke Jet AI Ultra (modello VS90F40DEK/WA, per i più tecnici), l’azienda ha alzato l’asticella a livelli che onestamente non credevo possibili su un aspirapolvere senza fili. Parliamo di 400 Watt di potenza di aspirazione, un nuovo motore molto veloce e un sistema AI che promette di gestire tutto da solo. L’ho provata per settimane, l’ho maltrattata con caffè, farina, peli di cane e cereali, e sono pronto a dirvi se questa è davvero la scopa elettrica definitiva o se è solo un bellissimo esercizio di stile.

Samsung Bespoke Jet AI Ultra Recensione: potenza, AI e base di autosvuotamento

Videorecensione Samsung Bespoke Jet AI Ultra

Design e Materiali

Partiamo subito dal design, perché è uno dei punti chiave di questo dispositivo. Dimenticate le plastiche colorate sgargianti o i design industriali aggressivi: la Samsung Bespoke Jet AI Ultra è davvero molto elegante. Il modello in prova, nella sua colorazione scura (spesso un nero satinato o un “Satin Greige” molto profondo a seconda della luce), è costruita per non essere nascosta nello sgabuzzino. Insomma, così come la generazione precedente anche la Jet AI Ultra segue la filosofia “Bespoke”, ossia l’elettrodomestico diventa parte integrante dell’arredamento.

Al tatto la sensazione è indubbiamente premium. Le plastiche sono solide, non ci sono scricchiolii nemmeno se si prova a torcere il manico, e le finiture metalliche donano quel tocco di classe che giustifica, almeno in parte, il posizionamento di prezzo. Il peso c’è, e si sente (siamo intorno ai 2,79 kg per il corpo macchina), ma è bilanciato molto bene. Samsung ha lavorato molto sull’ergonomia: l’impugnatura è comoda e il display LCD posizionato sulla parte superiore è perfettamente visibile e tutti i tasti di controllo sono facilmente raggiungibili.

Sul manico troviamo un display molto nitido. Non è un touchscreen (e per fortuna, direi, scomodo mentre si impugna), ma si comanda con tasti fisici. Il display mostra la percentuale di batteria residua in minuti (molto precisa), la modalità di aspirazione e avvisi di manutenzione, come un filtro intasato o un oggetto bloccato nel tubo.

Un dettaglio che apprezzo sempre nei top di gamma Samsung è il tubo telescopico. Sembra una banalità, ma poter regolare la lunghezza del tubo in base alla propria altezza (ci sono diverse posizioni di blocco) cambia radicalmente l’affaticamento della schiena durante le sessioni di pulizia prolungate.

Se c’è un motivo per cui potreste preferire questa Samsung a qualsiasi altra scopa sul mercato, è la Clean Station All-in-One. Ebbene, Samsung ha perfezionato quello che era già un ottimo sistema. Una volta finito di pulire, non dovrete aprire sportelli, sporcarvi le mani o respirare nuvole di polvere sopra il cestino. Vi basterà riporre la scopa sulla sua base di ricarica.

Premendo un tasto (o impostandolo in automatico), la base aspira tutto il contenuto del serbatoio della scopa e lo trasferisce in un sacchetto sigillato all’interno della colonna. Ma c’è di più: la nuova versione utilizza la tecnologia “Air Pulse” migliorata, che spara getti d’aria pulsata per staccare anche quei fastidiosi grumi di polvere e capelli che solitamente rimangono incastrati intorno al filtro metallico. Inoltre, mentre svuota, la base fa ruotare il ciclone interno con una tecnologia chiamata Air Spin Edge, rimuovendo fisicamente i capelli avvolti. Il risultato? Il serbatoio della scopa torna pulito come nuovo, e voi non avete toccato nulla.

Caratteristiche tecniche e intelligenza artificiale

Sotto la scocca Samsung ha integrato il nuovo motore HexaJet, che è stato riprogettato per essere più leggero del predecessore ma significativamente più potente: stiamo parlando di una potenza massima di aspirazione fino a 400W. Per darvi un termine di paragone, la maggior parte delle scope “top di gamma” dei competitor si ferma tra i 230 e i 240 Watt.

Ed è una potenza davvero importante che, coadiuvata dlla tecnologia Jet Cyclone che ottimizza il flusso d’aria con una struttura multiciclonica, permette a questo aspirapolvere di non perde colpi nemmeno quando il serbatoio inizia a riempirsi. Il sistema di filtraggio è un altro punto su cui Samsung non ha lesinato: promettono di trattenere il 99,999% delle polveri sottili, e considerando i sigilli e la qualità dei filtri HEPA multistrato, tendo a crederci. Per chi soffre di allergie, questo è un game changer.

Ma arriviamo al punto focale, quello che dà il nome al prodotto: l’AI Mode. Siamo onesti, oggi si mette la sigla “AI” anche sui tostapane, ma nel caso della Bespoke Jet AI Ultra, c’è della sostanza. Non si tratta di un’intelligenza generativa che scrive poesie mentre pulite, ma di un algoritmo complesso che analizza in tempo reale il carico sulla spazzola e la pressione dell’aria.

Utilizzandola in modalità AI, la scopa capisce istantaneamente se state passando sul parquet, sulle piastrelle o se siete saliti su un tappeto a pelo lungo. La reazione è immediata: sentite proprio il motore cambiare giri e la spazzola adattare la rotazione. Questo non serve solo a pulire meglio (sul tappeto serve più potenza, sul parquet ne serve meno per non graffiare e non sprecare energia), ma serve soprattutto a ottimizzare la batteria. Nei miei test, lasciare la scopa in modalità AI ha garantito un bilanciamento perfetto tra autonomia e pulizia, eliminando la necessità di dover premere continuamente i tasti per cambiare potenza.

Potenza di aspirazione

Ma come pulisce? La risposta breve è: in modo spaventoso. Ho testato la Samsung Bespoke Jet AI Ultra con la spazzola Active Dual Brush, che è inclusa e dotata di illuminazione LED (finalmente, direi, anche se il laser verde di Dyson resta forse un filo più visibile per la polvere microscopica, ma i LED Samsung fanno un ottimo lavoro in zone buie).

Sui pavimenti duri, la spazzola morbida e le setole in nylon raccolgono tutto al primo passaggio. Ho provato con chicchi di riso, caffè in polvere e persino croccantini per cani: la scopa non li “spara” in giro, ma li aspira senza batter ciglio. La potenza di 400W si sente tutta quando si attiva la modalità “Jet” (il massimo della potenza), che incolla letteralmente la spazzola al pavimento. Onestamente, la modalità Jet è quasi eccessiva per lo sporco quotidiano; la modalità AI è più che sufficiente per il 95% delle situazioni.

Sui tappeti, la gestione della potenza è eccellente. Dove altre scope tendono a bloccarsi perché risucchiano il tessuto, l’AI della Bespoke Jet modula la forza per permettere lo scorrimento pur rimuovendo la polvere in profondità. Molto interessante anche la Pet Tool +, una mini-turbospazzola motorizzata pensata per divani e materassi. Ha un design a V e un sistema anti-groviglio integrato che impedisce ai peli lunghi di aggrovigliarsi. Avendo tre cani in casa, posso confermare che funziona davvero: i peli finiscono nel serbatoio, non annodati sulla spazzola.

Connettività e SmartThings

E poi, c’è il WiFi. “A cosa serve il WiFi su un’aspirapolvere?”, vi chiederete. Ebbene, tramite l’app Samsung SmartThings, potete personalizzare le impostazioni della scopa. Potete decidere la potenza predefinita all’avvio, regolare la sensibilità dell’AI, visualizzare la cronologia delle pulizie e fare una diagnosi dei componenti.

È indispensabile? No. È una una funzione che ameranno i nerd? Assolutamente sì. Ti dà quella sensazione di controllo totale sul dispositivo e ti avvisa persino quando è ora di cambiare il sacchetto della Clean Station.

Autonomia della batteria e ricarica

Veniamo al tallone d’Achille di tutte le scope wireless: la batteria. Ma, anche qui c’è una bella notizia: in confezione sono incluse due batterie, una da 100 minuti ed una da 60 minuti di autonomia, assieme ad un caricabatterie secondario che ne permetterà la ricarica in simultanea. Samsung dichiara fino a 100 minuti di autonomia con la batteria più capiente. Attenzione però, questo dato è teorico, ottenuto utilizzando la potenza minima e senza spazzola motorizzata (praticamente usandola come aspirabriciole). Nel mondo reale, le cose sono diverse, ma comunque molto buone.

La batteria in dotazione è ad alta capacità. In modalità AI, con la spazzola motorizzata attiva e un mix di pavimenti e tappeti, sono riuscito a coprire circa 45-50 minuti di utilizzo continuo. Ed è sicuramente un’autonomia sufficiente per pulire un appartamento di 120-130 metri quadri con calma e meticolosità. Se attivate la modalità Max o Jet, l’autonomia scende drasticamente intorno ai 10-15 minuti, ma come detto, la userete raramente. Un plauso a Samsung per la gestione termica: anche dopo una sessione intensa, l’impugnatura non scalda. Inoltre, la batteria è rimovibile e sostituibile, garantendo longevità al prodotto.

Prezzo di vendita e conclusioni

Arriviamo alle note dolenti, o meglio, al momento della verità. La Samsung Bespoke Jet AI Ultra non costa poco. Il prezzo di listino supera abbondantemente è di 999 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in sconto grazie ad un coupon esclusivo che a scendere il prezzo a 899,10 euro sul sito ufficiale del brand per un periodo limitato. E sì, è una cifra importante che la mette in diretta competizione con il top di gamma Dyson e con sistemi di pulizia professionali. Ma li vale?

La potenza di 400W è semplicemente inarrivabile al momento. La Clean Station All-in-One è la vera killer application che vi “cambia la vita”. Il design è molto bello e la modalità AI funziona davvero. L’ecosistema di accessori è completo e la qualità costruttiva è ai massimi livelli.

Certo, il prezzo è elitario, non c’è dubbio. Il peso del corpo macchina si fa sentire un po’ più dei concorrenti se la usate per pulire le ragnatele al soffitto. Avrei gradito forse una seconda batteria inclusa di default in tutte le varianti per giustificare il prezzo, anche se l’autonomia della singola è ottima.

Insomma, se state cercando il miglior aspirapolvere senza fili sul mercato e il budget non è un problema, la Samsung Bespoke Jet AI Ultra è probabilmente la scelta da fare oggi. È un sistema di pulizia completo che risolve i problemi più comuni della categoria (svuotamento, potenza, autonomia) con una classe e una tecnologia che, al momento, i diretti competitor non riescono a pareggiare.

