Recensione Oclean X Elite 10: quando lavare i denti diventa divertente

Piano piano, anche il mercato degli spazzolini elettrici “smart” è diventato una giungla. Tra app, sensori di pressione e promesse di “bianco abbagliante”, è facile perdersi. Ma una cosa è certa: Oclean su questo campo gioca da protagonista da anni e con il nuovo modello, l’Oclean X Elite 10, punta ancora una volta a zittire la concorrenza.

Non fatevi ingannare dal nome: questo modello non è un semplice aggiornamento del vecchio X 10, ma un’evoluzione che “ruba” il meglio dai modelli più recenti. Il concetto è chiaro: portare il nuovo motore Maglev 4.0 da 84.000 movimenti/minuto e oscillazione a 40° e unirlo a un cervello smart (touchscreen a colori, connettività WiFi + Bluetooth e mappatura di 12 zone). Pronti?

Recensione Oclean X Elite 10

Design e materiali

A un primo sguardo, l’Oclean X Elite 10 non stravolge le regole: riprende il design minimalista e moderno che abbiamo già apprezzato su altri spazzolini della famiglia. Come al solito si contraddistingue per la pulizia delle linee, per il suo peso contenuto di soli 99 grammi e per l’ottima impugnatura, grazie a una finitura satinata anti-scivolo che offre un grip eccellente anche con le mani bagnate.

L’interfaccia è dominata dal display touchscreen a colori, luminoso e reattivo, posizionato sopra l’unico pulsante fisico. È un design pulito, senza interruzioni, e ovviamente certificato IPX7, quindi totalmente impermeabile e lavabile sotto l’acqua corrente dopo ogni sessione di utilizzo. La vera chicca del design, però, non è tanto nello spazzolino in sé, quanto nella ricarica; molti modelli precedenti adottavano una base di ricarica proprietaria che bisognava ricordarsi di portare in giro magari durante un viaggio, onestamente poco pratica ed efficiente, mentre altri modelli che adottavano già la porta USB-C, poi non avevano uno sportellino a sigillare di buona qualità, ma sempre in plastica molto sottile, che nel 90% dei casi si rompeva dopo pochi sganci.

Qui Oclean ha finalmente mandato in pensione in primis le basi di ricarica wireless, ed in secondo luogo ha adoperato uno sportellino ben sigillato, a tratti anche troppo, che nasconde una porta USB-C adeguatamente protetta dalle infiltrazioni d’acqua. Vista questa soluzione, nella confezione l’azienda ha anche inserito un piccolo supporto magnetico da muro (che va agganciato con adesivo alle piastrelle del bagno). Personalmente l’ho apprezzato molto poichè oltre a essere una soluzione molto igienica, visto che lo spazzolino non resta poggiato in un bicchiere umido ma si asciuga all’aria, libera anche spazio prezioso sul lavandino.

Peccato solo per il cavo USB-C incluso, davvero troppo corto, e per la singola testina presente nella confezione base, dotata di setole DuPont a forma di diamante. Per i più attenti ai dettagli, Oclean la classifica come la più rigida (durezza 1/4) della sua gamma. È super efficace, ma chi ha gengive sensibili dovrebbe orientarsi su ricariche più morbide nei successivi acquisti.

Caratteristiche e pulizia dentale

Sotto la scocca troviamo il nuovo motore Maglev 4.0, un aggiornamento rispetto le “vecchie generazioni” che porta le performance a 84.000 movimenti sonici al minuto con un’ampia oscillazione di 40°. Tradotto dal marketing, alla pratica, vuol dire che questo spazzolino non si limita a vibrare, ma “spazzola” attivamente. La sensazione di pulizia è profonda, nettamente superiore a motori meno performanti, e il tutto avviene in modo incredibilmente silenzioso.

Tutta questa potenza viene gestita tramite il reattivo touchscreen a colori, da cui si sceglie una delle modalità preimpostate: si va dalla Deep Cleaning (3 min) alla Sensitive Care (2 min), passando per la Whitening Polishing (2.5 min) e la rapida Quick Cleaning (1.5 min). A queste si aggiunge una quinta modalità “Personalizzabile”, che può essere creata su misura tramite l’app (di cui vi parlerò a breve).

Ma la vera funzione “Elite” non è l’app, è il feedback immediato. L’X Elite 10 è uno di quei prodotti che ti fa capire subito se stai sbagliando qualcosa; a fine pulizia, infatti, appena finito il timer, lo spazzolino mostra direttamente sullo schermo una mappa della dentatura con un punteggio e un codice colore intuitivo. Le zone colorate di bianco indicano una pulizia perfetta, quelle gialle segnalano un’area trattata sufficientemente ma migliorabile, mentre il rosso evidenzia i punti saltati o puliti male.

Come è possibile tutto questo? Mentre lo usiamo, un giroscopio a 6 assi mappa la nostra bocca dividendola in 12 zone, capendo esattamente dove stiamo pulendo, per quanto tempo e se stiamo trascurando un’area. Una follia? Forse sì, ma è uno strumento che definirei quasi educativo: pensate a quante storie, spesso, fanno i bambini per lavarsi i denti, e questa operazione così studiata da Oclean, quasi come se fosse un gioco a premi, potrebbe rendere il compito molto più semplice in tante circostanze.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Ovviamente, la connettività WiFi e Bluetooth permette la sincronizzazione con l’app Oclean Care+, utile per i report storici e per impostare i piani personalizzati.

Autonomia

L’autonomia dichiarata, grazie alla batteria interna da 1100 mAh, è di 40 giorni. Un dato ovviamente di massima, che varia molto a seconda dalla modalità di pulizia scelta, dall’intensità e dalla durata (due volte al giorno per 2 minuti è lo standard). Nell’uso reale, si traduce tranquillamente in 4-5 settimane di utilizzo prima di dover pensare alla ricarica, che comunque è velocissima, meno di 3 ore per un ciclo completo 0-100%.

Prezzo e considerazioni

L’Oclean X Elite 10 arriva sul mercato con un prezzo di listino di 129,90€ (anche se, come sempre, lo street price online si assesta spesso sotto i 100€ in offerta). È un prezzo da fascia medio-alta, che lo mette in diretta competizione con molti “big” del settore. Quindi la domanda sorge spontanea, vale la spesa?

L’X Elite 10 non inventa nulla di nuovo, ma fa qualcosa di forse più intelligente: prende il meglio di tutte le tecnologie Oclean e le assembla in un unico pacchetto quasi perfetto. I suoi punti di forza sono innegabili, tra tutti il nuovo motore e l’autonomia lunghissima, per altro ricaricabile tramite USB-C, senza dubbio lo spazzolino adatto all’utente “smart pragmatico”.

