Recensione Oclean AirPump A10: piccolo, potente e con 40 giorni di autonomia

Partiamo da un presupposto: il filo interdentale è fondamentale, ma siamo onesti, quanti di voi veramente lo utilizzano con costanza? È scomodo, richiede una certa manualità e, francamente, è facile “dimenticarsene”. Proprio per questo, l’idea di un idropulsore mi ha sempre incuriosito: un gadget che promette di fare il lavoro sporco in modo più rapido, tecnologico e forse anche più efficace.

A soddisfare questa mia curiosità ci ha pensato Oclean, che mi ha mandato il nuovo Oclean AirPump A10 in prova per qualche giorno per cercare di capire alcune cose, prima tra tutte com’è l’impatto con un idropulsore per chi non ne ha mai usato uno? Secondo: questa specifica tecnologia “AirPump”, che promette potenza e risparmio d’acqua in un formato tascabile, vale un prezzo di listino che lo posiziona decisamente nella fascia alta? Scopriamolo insieme.

Recensione Oclean AirPump A10

Design e materiali

Al primo impatto, l’Oclean AirPump A10 spiazza; si, perchè rispetto ai modelli che si vedevano in giro fino a qualche anno fa, anche della stessa Oclean, questo nuovo A10 è davvero compatto, molto più piccolo di quanto ci si aspetti da un idropulsore. Le dimensioni sono più vicine a quelle di una piccola bottiglietta di profumo che a un dispositivo per l’igiene orale.

Esteticamente è molto curato, con una forma arrotondata quasi retrò che si distingue dai soliti design “a pistola” dei concorrenti. La finitura opaca, disponibile in grigio o in questo piacevole verde menta, non solo è bella da vedere, ma offre anche un’ottima presa, fondamentale quando si maneggia un dispositivo con le mani bagnate. E poi anche il peso, di soli 136 grammi, contribuisce a rendere l’esperienza d’utilizzo confortevole.

Il design è costruito attorno a un’idea brillante per i viaggiatori: il beccuccio non solo si stacca, ma si ripone direttamente all’interno del serbatoio dell’acqua, una soluzione che risolve due problemi in un colpo solo. Il primo è che fa da protezione igienica per il beccuccio, ed il secondo è legato al trasporto durante i viaggi, che così è ancora più semplice da effettuare in un beauty case o in uno zaino.

Il compromesso che portà con sè questa scelta estetica, ovviamente, risiede nelle dimensioni del serbatoio, veramente molto strimizito, appena 45 ml, con una piccola finestra trasparente sul fondo per monitorare il livello. Detto ciò, nella confezione troviamo l’essenziale per iniziare: ci sono due beccucci (uno Standard con punta in gomma e uno Orthodontic specifico per apparecchi), e un cavo di ricarica USB-C. Come ormai prassi nella quasi totalità degli apparecchi elettronici, anche qui manca l’alimentatore. Visto il prezzo, inoltre, l’assenza di una custodia da viaggio mi fa un po’ storcere il naso.

Caratteristiche e funzionamento

L’utilizzo di questo A10 AirPump, poi, è più facile da provare che da spiegare. Si riempie il serbatoio da 45 ml, si aggancia il beccuccio scelto e si preme l’unico pulsante sul frontale. Tutto qui. Il cuore pulsante dell’A10 è la sua tecnologia “AirPump“, ovvero un mix di aria pressurizzata (fino al 98%) e micro-gocce d’acqua per sparare “sbuffi” singoli, potenti e mirati. Questo approccio spiega il consumo d’acqua irrisorio e il motivo per cui un serbatoio così piccolo sia, di fatto, sufficiente. Pensate che i vecchi modelli adoperavano serbatoi grandi anche per 3-4 volte di più, con un notevole aumento di dimensioni e peso, caratteristica che spesso ha portato all’abbandono di questo genere di prodotti.

Tenendo premuto il pulsante di accensione si naviga tra le tre modalità disponibili, indicate da un anello LED laterale: Standard (luce ambra), Soft (blu) e Massage (verde). Da neofita dell’argomento, quale mi reputo, la potenza è interessante: seguendo la logica, ho iniziato dalla modalità Standard e l’impatto è stato piuttosto intenso. Non vi nascondo che l’ho trovato estremamente potente, a tratti aggressivo e per chi non ha mai usato un idropulsore o ha gengive sensibili, la sensazione iniziale può essere sgradevole, quasi un pugno d’aria e acqua. Le mie gengive, di fatto, inizialmente si sono arrossate (come succede, in fin dei conti, anche con il filo interdentale dopo un mancato utilizzo per anni) ma dopo qualche giorno di prova la cosa si è attenuata e la sensazione di pulito è stata notevole.

Il mio consiglio, quindi, è di partire ovviamente dalla modalità massage, ovvero la più gentile, e salite gradualmente a Soft, ma penso che pochi arriveranno a quella standard, la più incisiva. Una volta trovato il giusto equilibrio (per me la modalità Soft è il compromesso ideale), la sensazione di pulizia è innegabile. Si percepisce una freschezza diversa tra dente e dente, ma soprattutto l’ho trovato molto efficace nel rimuovere i residui di cibo incastrati. Sorprendentemente, i 45 ml di acqua bastano per un ciclo di pulizia completo di circa 60 secondi.

Molto bene anche la batteria, visto che Oclean promette fino a 40 giorni di autonomia con una singola carica. Dopo diverse settimane di utilizzo due volte al giorno, non ho ancora avuto bisogno di ricaricarlo, ma con Oclean questa caratteristica ormai è quasi diventata scontata. Pur possedendo un vecchio spazzolino da poco meno di 30 euro, posso dire che in un anno l’ho caricato realmente meno di 4-5 volte.

Prezzo e considerazioni

Questo A10 è un piccolo gioiello di ingegneria, è innegabile; portabilità imbattibile, design geniale e la batteria praticamernte infinita. La tecnologia AirPump fa esattamente ciò che promette: pulisce a fondo usando un quantitativo d’acqua irrisorio e, una volta capito per davvero come si usa, la sensazione di pulito è concreta.

Ci sono, però, dei “ma” importanti che mi impediscono di definirlo un must-have, primo fra tutti il prezzo non proprio popolare, ben 69 euro per portarselo a casa, ben lontani dal “paio d’euro” che si spendono per l’acquisto del filo interdentale, ad esempio. Tuttavia, superato lo scoglio del prezzo, che a volte in offerta può scendere sotto i 50 euro, questo Oclean AirPump A10 è il prodotto perfetto per chi è sempre con la valigia in mano o è semplicemente tech-addicted alla costante ricerca di gadget unici.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le