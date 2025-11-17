Recensione COSORI Turbo Tower: la friggitrice ad aria che non sapevi di volere

Negli ultimi anni le friggitrici ad aria sono diventate un must-have in cucina, conquistando chi cerca piatti più leggeri senza rinunciare al gusto. Dopo il successo dei modelli compatti e di quelli a doppio cassetto, i brand più attivi nel settori, Cosori tra tutti, stanno puntando sempre di più su soluzioni verticali, capaci di unire grande capacità e ingombro ridotto sul piano di lavoro.

La Cosori TurboTower da 10.8 litri nasce proprio con questo obiettivo: offrire spazio, potenza e versatilità in un unico elettrodomestico. Si tratta di una friggitrice ad aria a due cassetti sovrapposti, con una capacità complessiva davvero generosa, funzioni smart e un design pensato per famiglie numerose o per chi vuole cucinare più pietanze contemporaneamente.

Recensione COSORI Turbo Tower

Design e materiali

La Cosori TurboTower da 10.8L colpisce subito per il suo aspetto verticale: due cassetti sovrapposti che sviluppano l’ingombro in altezza piuttosto che in larghezza. Una scelta intelligente, perché riduce lo spazio occupato sul piano di lavoro senza sacrificare la capacità interna, il che, soprattutto in una cucina come la mia che, per forza di cose, ha un piano di lavoro di soli 80 cm, vi aiuta non poco nell’ottimizzazione degli spazi.

Certo, con i suoi 41,3 x 30 x 40,5 cm e un peso di quasi 10 kg, non si tratta di un elettrodomestico compatto, nè probabilmente quello che acquisterei per la mia cucina, anche perchè al momento siamo solo in 2 persone in casa: bisogna metterlo in conto, soprattutto se si ha una cucina piccola per l’appunto, a meno che non siate disposti a sacrificare qualche altro elettrodomestico in funzione di questo, che comunque svolge diverse funzionalità, una meglio dell’altra. Tuttavia, senza perdere il focus, questa Turbo Tower di Cosori, per le dimensioni dei due cassetti, si presenta come un prodotto nettamente più pratico e razionale di tanti competitor con doppio cassetto orizzontale.

Dal punto di vista estetico, la TurboTower si presenta con linee pulite e moderne, superfici nere miste lucide e opache oltre che un pannello di controllo touch posizionato sulla parte superiore, leggermente inclinato per facilitare la lettura. Un dettaglio che non solo valorizza il design, ma rende l’utilizzo della friggitrice più ergonomico.

La qualità costruttiva, come spesso già visto in altri dispositivi di Cosori, è di livello alto: i cassetti sono solidi e scorrono con fluidità, mentre il rivestimento antiaderente, che rappresenta un plus importante da non sottovalutare. Oltre a garantire una pulizia semplice e veloce, infatti, è una soluzione più sicura e “green” rispetto ai rivestimenti tradizionali, spesso contenenti sostanze potenzialmente nocive o tendenti a rovinarsi molto velocemente nel tempo.

Caratteristiche tecniche

La Cosori TurboTower 10.8L è una friggitrice ad aria imponente, sia per dimensioni che per dotazione. Con i suoi 10,8 litri di capacità complessiva, distribuiti su due cassetti sovrapposti, permette di cucinare porzioni abbondanti in una sola volta, quindi se siete una giovane coppia di sposi, probabilmente non è il prodotto più adeguato (o forse sì, dopo il matrimonio tutto è concesso). Scherzi a parte, per famiglie con meno di 3 componenti vi consiglierei piuttosto il modello TurboBlaze sempre di Cosori, dalle dimensioni nettamente più contenute.

Qui il cassetto superiore è più sottile e ideale per snack o contorni leggeri, mentre quello inferiore è più profondo e può ospitare piatti principali o grandi quantità di alimenti; questo layout verticale consente di risparmiare spazio sul piano di lavoro rispetto ai modelli a doppio cassetto affiancato, pur mantenendo una grande versatilità.

La potenza è di 2630 watt, più elevata rispetto alla media, e questo si traduce in tempi di cottura rapidi e in una gestione ottimale del calore. La TurboTower non si limita a friggere ad aria: include diverse modalità preimpostate, come arrosto, cottura al forno, griglia, riscaldamento e lievitazione. Questo la rende un piccolo forno multifunzione, capace di adattarsi a esigenze molto diverse e soprattutto a persone con poca esperienza in cucina, rendendo tutte le operazioni molto semplici e alla portata. C’è, poi, la variante Smart di questa Turbo Tower che aggiunge la connessione con l’app dedicata, che consente di monitorare le cotture e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone: una funzione utile soprattutto quando non si vuole restare incollati all’elettrodomestico durante la preparazione dei pasti.

A differenza di altri modelli della stessa azienda, questa versione non è dotata di connettività Wi-Fi, il che significa che non si potrà collegare all’app per smartphone per farsi controllare da remoto. E’, comunque, disponibile sempre il ricettario di Cosori che vi offre massima flessibilità in termini di proposte.

Come cucina

La Cosori TurboTower 10.8L sorprende già dai primi utilizzi per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze culinarie. Nonostante la presenza di sei modalità preimpostate, dalla classica frittura ad aria alla cottura al forno, passando per griglia, arrosto e riscaldamento, nelle quali non vi obbliga a seguire rigidamente i propri profili, ma vi da ampia possibilità di personalizzazione. È sempre possibile regolare manualmente tempo e temperatura, una scelta che offre libertà e flessibilità a chi ama avere il pieno controllo sulla cottura.

Un dettaglio che si apprezza subito è l’assenza del preriscaldamento: grazie alla potenza di oltre 2600 watt e ai doppi elementi riscaldanti posizionati sopra e sotto i cassetti, la friggitrice raggiunge la temperatura desiderata in pochi istanti. Questo significa avviare la cottura senza tempi morti, con risultati uniformi anche quando si riempiono entrambi i cassetti con porzioni abbondanti.

Nell’uso quotidiano la TurboTower si dimostra estremamente versatile. Le patatine, test immancabile per qualunque friggitrice ad aria, risultano dorate e croccanti in tempi sorprendentemente brevi, mentre il pesce cuoce in maniera uniforme e resta succoso all’interno. La possibilità di usare i due cassetti in modo indipendente o sincronizzato permette di preparare piatti diversi senza complicazioni: verdure arrostite sopra e carne alla griglia sotto, ad esempio, arrivano in tavola nello stesso momento.

Anche nella cottura al forno la TurboTower regge il confronto con un forno tradizionale, ma con un vantaggio in termini di velocità ed efficienza energetica. Biscotti e dolci lievitati cuociono in maniera omogenea, mantenendo consistenza soffice all’interno e doratura all’esterno.

Se proprio bisogna cercare un limite, si può dire che le dimensioni dei cassetti, uno più profondo e l’altro più sottile, richiedono un minimo di pianificazione a seconda di cosa si vuole cucinare anche se, a dirla tutta, è proprio grazie a questa differenza che la distribuzione del calore risulta efficace e la gestione delle ricette più flessibile.

Prezzo e considerazioni

La Cosori TurboTower 10.8L è un prodotto che si posiziona chiaramente nella fascia medio-alta delle friggitrici ad aria, sia per capacità che per dotazione tecnica, ma anche per il prezzo di listino di 239,99 euro, piuttosto ambizioso e certamente non nella mente di tutti i consumatori; al momento, comunque, è acquistabile per 169,99 euro in offerta a tempo limitato.

Considerando la costruzione solida, i doppi elementi riscaldanti e la versatilità garantita dalle diverse modalità di cottura, il rapporto qualità-prezzo è molto competitivo, nonostante possa risultare alto agli occhi di molti; non è certo l’elettrodomestico più economico sul mercato, ma la sua capacità da oltre dieci litri, unita alla praticità del design verticale, lo rende una scelta più completa e lungimirante rispetto a tanti modelli entry-level che, nel giro di pochi mesi, finiscono per sembrare limitanti.

Se paragonata a concorrenti diretti come i modelli Ninja o Salter, la TurboTower non solo regge il confronto, ma in alcuni casi lo supera: offre infatti una capacità leggermente superiore, una migliore distribuzione del calore grazie al doppio sistema di riscaldamento e, nella versione Pro, anche il supporto smart tramite app.

