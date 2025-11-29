Realme Pad 3: il ritorno nel mercato dei tablet si fa più vicino

Dopo un lungo periodo di silenzio, la casa cinese è pronta a tornare nel segmento dei tablet con il nuovo Realme Pad 3. Le recenti ultime suggeriscono che il device sarà disponibile in varianti WiFi e 5G, con nuove opzioni di memoria e colori. Cosa sappiamo finora e cosa potrebbe significare per il mercato dei tablet di fascia media il ritorno di Realme.

Realme Pad 3: memorie, colori e primi dettagli del prossimo tablet

Crediti: Realme

Secondo quanto riportato dal leaker Abhishek Yadav, Realme Pad 3 debutterà tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Il tablet arriverà in due versioni — WiFi (RMP2502) e 5G (RMP2501) — mantenendo le stesse combinazioni di colore e memoria per entrambe.

Le colorazioni previste sarebbero due, Space Grey e Champagne Gold, mentre lato memorie dovremmo avere una lineup semplice con 8/128 GB di RAM e 8/256 GB. Probabilmente le specifiche saranno quasi invariate tra i due modelli e di conseguenza l’unico fattore di scelta importante dovrebbe essere la connettività, solo WiFi o 5G.

Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli chiave come display, processore o batteria, il ritorno della serie Pad suggerisce un rinnovato interesse di Realme per il settore tablet.

Il predecessore, Realme Pad 2, offre un display LCD da 11,52″ a 120 Hz, chipset Helio G99 e una batteria da 8.360 mAh, posizionandosi nella fascia media del mercato. È lecito aspettarsi che Pad 3 punti ad un miglioramento delle prestazioni e, possibilmente, del pannello.

Il ritorno di Realme nel mercato dei tablet

Dopo il secondo capitolo nel è stata la volta di Pad 2 Lite (settembre 2024) e da allora la serie di tablet del brand è rimasta in pausa. In Italia abbiamo avuto i primi Realme Pad e Pad Mini, quindi nel nostro paese manca da un po’ di tempo una nuova soluzione.

Il nuovo Realme Pad 3 rappresenta un ritorno strategico nel mondo dei tablet per l’azienda, pronta a competere con altri brand nella fascia media grazie a configurazioni accessibili e due varianti di connettività. Resta solo da vedere se il terminale offrirà un buon rapporto qualità-prezzo.