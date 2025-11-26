Realme P4x arriva a dicembre, con un look che sembra (molto) familiare

Manca poco ormai al lancio in Italia di Realme GT 8 Pro, annunciato a livello Global da pochi giorni ma in arrivo da noi a dicembre. Nello stesso mese sarà annunciato anche il “piccolo” Realme P4x 5G: il mid-range destinato al mercato indiano sembra dotato di specifiche solide ma c’è un dettagli che colpisce, ossia il suo aspetto.

Realme P4x 5G sarà la prossima aggiunta alla serie: data d’uscita e design svelati

Crediti: Realme

Il design del prossimo Realme P4x 5G fa accendere una lampadina mentale, specialmente se siete appassionati di Samsung. Il retro del telefono è occupato da un modulo a capsula contenente un trittico di sensori – in realtà è una doppia fotocamera e il terzo spazio è per estetica – affiancato dal flash LED.

Lo stile richiama quello di Galaxy Z Fold 7, chiaramente con le dovute differenze dato che il modello di Samsung è un pieghevole. Inoltre c’è una certa somiglianza anche con gli ultimi modelli della serie Galaxy A, fatta eccezione per il colore del modulo fotografico.

Aspettando l’evento di lancio, Realme ha confermato varie specifiche del nuovo modello. Il cuore dell’esperienza sarà il Dimensity 7400, lo stesso chipset di Realme P4 5G – mentre la versione Pro utilizza un SoC Snapdragon. Anche la batteria resterà invariata, ossia un’unità da 7.000 mAh, ma la ricarica scenderà a 45W.

Il mid-range avrà dalla sua una fotocamera principale da 50 MP, probabilmente accompagnata da un sensore di profondità. Sono stati confermati anche lo schermo a 144 Hz e 1.000 nit di luminosità, la certificazione di resistenza di grado militare, il raffreddamento al liquido con camera di vapore e qualche altra specifica.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: MIL-STD-810H

Display: refresh rate 144 Hz, 1.000 nit di luminosità di picco

Sicurezza: /

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: MediaTek Dimensity 7400, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 50 MP (f/?)

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Edit Genie

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

Il nuovo Realme P4x 5G debutterà il 4 dicembre, al momento solo in India. La serie P ha trovato spazio anche da noi, quindi restiamo in attesa di scoprire se questi modelli faranno capolino in Italia. Intanto segnaliamo che il telefono sarà annunciato insieme a Realme Watch 5, indossabile già presentato nel nostro paese a settembre.