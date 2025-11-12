Realme GT 8 Pro, svelati i prezzi in Europa: quanto costerà il nuovo flagship

Il prossimo top di gamma si avvicina al debutto: l’appuntamento con Realme GT 8 Pro in versione Global è fissato per il 20 novembre, anche in Italia. Aspettando l’evento, ecco fare capolino i prezzi leak per l’Europa, con una sorpresa davvero niente male anche se un po’ prevedibile.

Quanto costerà Realme GT 8 Pro: un leak rivela i presunti prezzi per l’Europa

Crediti: Realme

In base a quanto trapelato nelle ultime ore, Realme GT 8 Pro arriverà alle nostre latitudini in due configurazioni: la versione da 12/256 GB sarà proposta a 1.099€ mentre la variante di punta da 16/512 GB salirà a 1.199€. Chiaramente si tratta di un leak quindi le cifre vanno prese con cautela; inoltre fanno riferimento all’Europa e resta da vedere come si tradurranno in Italia.

Le indiscrezioni continuano svelando l’esistenza di Realme GT 8 Pro Dream Edition: si tratta dell’edizione in collaborazione con Aston Martin annunciata di recente in Cina. Il dispositivo presenta una scocca con linee sportive e la tipica colorazione verde della casa automobilistica; c’è anche una confezione di vendita ridisegnata con l’aggiunta di accessori a tema e varie personalizzazioni software (che rimandano sempre ad Aston Martin e al mondo delle corse).

L’edizione premium sarà proposta nella sola configurazione da 16/512 GB, al prezzo di 1.299€. Questo modello arriverà solo in verde mentre GT 8 Pro “liscio” sarà proposto nelle colorazioni Urban Blue e Diary White.

Cosa aspettarsi dal nuovo flagship

Crediti: Realme

I leak continuano con altri dettagli: la commercializzazione dovrebbe avvenire pochi giorni dopo l’evento di lancio e, almeno in Francia, sarà presente una promo al debutto con caricatore da 120W incluso, un set per cambiare il modulo fotografico e un paio di auricolari TWS Realme.

L’immagine in alto è ufficiale e mostra le differenze tra Realme GT 8 Pro e il predecessore. Se volete saperne di più vi ricordiamo che il top di gamma è già stato lanciato in Cina e in questo approfondimento trovate tutti i dettagli.