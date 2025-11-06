Realme GT 8 Pro, ora sappiamo quando arriverà in Italia

L’attesa per il nuovo flagship killer di Realme sta per concludersi. Dopo un debutto di grande successo sul mercato cinese il mese scorso, Realme ha finalmente ufficializzato la data di lancio internazionale del suo GT 8 Pro. L’annuncio pone fine a settimane di speculazioni e fissa un appuntamento cruciale per gli appassionati di tecnologia in Europa e, di conseguenza, in Italia.

Quando verrà presentato Realme GT 8 Pro in Italia?

Crediti: Realme

La data da segnare sul calendario è il 20 novembre. L’evento di presentazione globale si terrà alle 7:30 italiane, e sarà il palcoscenico che definirà la roadmap di distribuzione dello smartphone sui mercati internazionali, inclusa la finestra di lancio e i prezzi per il mercato italiano.

A muovere il Realme GT 8 Pro troviamo il chipset di ultima generazione Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questa piattaforma promette prestazioni estreme, ottimizzate per il gaming e l’intelligenza artificiale, posizionando il dispositivo ai vertici della categoria.

Ma la vera sorpresa risiede nel comparto energetico. Realme ha equipaggiato il suo flagship con una “Titan Battery” da ben 7.000 mAh. Si tratta di una capacità enorme, che mira a garantire ben oltre i due giorni di utilizzo intenso. Per gestire una batteria così capiente, lo smartphone supporta la ricarica rapida a 120W, capace di riportare il dispositivo al 100% in tempi incredibilmente brevi.

Il pannello frontale è un display LTPO AMOLED da 6,79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garanzia di fluidità assoluta. Il dato che sbalordisce, tuttavia, è la luminosità di picco: il pannello può raggiungere i 7.000 nit, un valore record che promette una visibilità perfetta in ogni condizione.

Il comparto fotografico, sviluppato in co-branding con Ricoh, è un altro fiore all’occhiello. Il sensore principale è un’unità da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS). A stupire è però il teleobiettivo periscopico: un sensore da ben 200 MP, anch’esso stabilizzato otticamente (OIS), con uno zoom ottico 3x, che promette dettagli incredibili anche a lunghe distanze. Completano il setup una fotocamera ultra-grandangolare (ultrawide) da 50 MP e una fotocamera frontale per i selfie da 32 MP.

La novità più discussa è senza dubbio il design. Il Realme GT 8 Pro introduce, per la prima volta nel settore, un design dell’isola fotografica sostituibile. Questa caratteristica permetterà agli utenti di personalizzare l’aspetto del proprio smartphone in un modo mai visto prima, aprendo la strada a un nuovo concetto di modularità.

L’azienda ha recentemente condiviso la “storia” dietro questo particolare design, sottolineando lo sforzo ingegneristico per raggiungere tale risultato.

Disponibilità e software

Il Realme GT 8 Pro sarà uno dei primi dispositivi a essere lanciato con a bordo Realme UI 7.0, la nuova interfaccia utente del brand basata nativamente su Android 16.

Con i benchmark del dispositivo che già circolano in rete confermando la sua potenza bruta, l’attesa è ora tutta rivolta al 20 novembre. In quella data, il mercato italiano scoprirà finalmente i prezzi ufficiali e le configurazioni con cui il Realme GT 8 Pro si prepara a sfidare i top di gamma più blasonati.