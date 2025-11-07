Come si potrà personalizzare realme GT 8 Pro? L’azienda ce lo mostra

Mancano ormai pochissimo tempo al lancio internazionale del realme GT 8 Pro, fissato per il prossimo 20 novembre. Mentre le specifiche tecniche di un dispositivo di punta sono spesso al centro dell’attenzione, realme sembra intenzionata a spostare i riflettori su un aspetto sempre più ricercato dagli utenti: la personalizzazione estetica.

L’azienda ha infatti confermato che una delle caratteristiche distintive del GT 8 Pro sarà la possibilità di sostituire fisicamente il “camera bump”, ovvero il blocco che ospita il comparto fotografico.

Camera bump personalizzabile per realme GT 8 Pro: ecco le varie opzioni

In un nuovo video teaser diffuso in vista dell’evento di lancio, realme ha mostrato come questa personalizzazione prenderà forma, svelando una varietà di design ufficiali che modificano radicalmente l’aspetto del posteriore dello smartphone.

Stando alle informazioni rilasciate, l’azienda non si è limitata a un’unica soluzione. I design dei moduli intercambiabili mostrati nel teaser si basano su tre forme principali: un modulo circolare e due moduli rettangolari. Questi ultimi si differenziano ulteriormente: uno presenta angoli morbidamente arrotondati, per un look più organico, mentre l’altro opta per angoli “tagliati”, offrendo un’estetica più aggressiva e geometrica.

Anche i materiali giocheranno un ruolo fondamentale. Sebbene la maggior parte dei moduli mostrati appaia realizzata in metallo, per garantire una sensazione premium e robusta, realme ha incluso anche opzioni in plastica trasparente. Questa scelta permetterà un look “see-through”, molto apprezzato dagli appassionati di tecnologia che desiderano intravedere la componentistica interna.

L’apertura alla community: arriva la stampa 3D

La vera notizia, tuttavia, non risiede solo nelle opzioni offerte direttamente da realme. L’azienda ha annunciato che pubblicherà i file di progettazione necessari affinché gli utenti possano stampare in 3D i propri moduli fotografici personalizzati.

Questa decisione segna un’apertura significativa verso la community dei “maker” e degli smanettoni. In un mercato smartphone dove il design tende all’omologazione, offrire agli utenti gli strumenti per creare un pezzo unico del proprio dispositivo è una strategia di differenziazione estremamente potente.

Si può facilmente immaginare la nascita di un fiorente mercato secondario, o di community online, dedicate alla condivisione di design unici, da quelli minimalisti a quelli più estrosi.

Debutta anche realme UI 7.0

Le novità del realme GT 8 Pro non si esauriranno nell’hardware. L’azienda ha confermato che il dispositivo sarà il trampolino di lancio per la Realme UI 7.0, la nuova versione principale dell’interfaccia utente proprietaria.

Sebbene i dettagli specifici sulla UI 7.0 siano ancora scarsi, è lecito attendersi che questa segua la filosofia di personalizzazione hardware, offrendo nuove opzioni per modificare l’estetica del software, oltre ai consueti miglioramenti in termini di prestazioni, fluidità e sicurezza.

Realme ha inoltre rassicurato i suoi attuali clienti: la nuova interfaccia utente arriverà, ovviamente, anche sui telefoni meno recenti compatibili, tramite un futuro aggiornamento software.