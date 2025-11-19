Realme GT 8 Pro arriva in Italia a dicembre, anche in versione Dream Edition

Il lancio del nuovo top di gamma del brand cinese è praticamente dietro l’angolo: la presentazione Global è attesa per il 20 novembre mentre nei primi giorni di dicembre arriverà anche in Italia. Realme GT 8 Pro migliora tutto rispetto al suo predecessore ma come quest’ultimo sarà disponibile anche nelle splendida versione Dream Edition, in collaborazione con Aston Martin.

Realme GT 8 Pro debutta in Italia il 2 dicembre con fotocamere Ricoh e design “modulare”

Crediti: Realme

La presentazione in Italia di Realme GT 8 Pro è fissata per il 2 dicembre, quindi rispetto ai mercati Global dovremo pazientare ancora qualche tempo. L’attesa varrà la pena viste le caratteristiche del dispositivo, che si preannuncia uno dei modelli più interessanti dall’anno.

La stessa azienda ha già svelato tutte le migliorie rispetto al precedente GT 7 Pro: la parte tecnica viene potenziata ma anche lo stile cambia radicalmente, con un inedito modulo fotografico intercambiabile – è possibile scegliere tra vari stili differenti.

Ricordiamo che il top di gamma è stato già annunciato in Cina quindi i dettagli sono già noti: se volete scoprire tutte le novità e le caratteristiche di GT 8 Pro (e di GT 8, ma questo non arriverà in Italia) allora ecco il nostro approfondimento dedicato.

Realme GT 8 Pro Dream Edition in collaborazione con Aston Martin

Oltre al telefono standard l’azienda ha confermato anche l’uscita di Realme GT 8 Pro Dream Edition: come la scorsa generazione c’è nuovamente una versione in collaborazione con Aston Martin.

Il flagship ispirato alla Formula 1 è caratterizzato da un retro ridisegnato e dalla sgargiante colorazione Racing Green, la stessa tonalità di vedere utilizzata dalle auto da corsa Aston Martin.

Il telefono è stato già annunciato in Cina quindi sappiamo già tutto in termini di design, specifiche e contenuto della confezione di vendita.

Prezzi leak e specifiche

Crediti: Realme

Un leak recente ha svelato in anticipo i presunti prezzi di Realme GT 8 Pro, anche in versione Dream Edition. Per quanto riguarda la scheda tecnica, è probabile che non ci saranno differenze tra la variante internazionale e quella annunciata in Cina.