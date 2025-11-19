Realme GT 8 Pro arriva in Italia a dicembre, anche in versione Dream Edition

Il lancio del nuovo top di gamma del brand cinese è praticamente dietro l’angolo: la presentazione Global è attesa per il 20 novembre mentre nei primi giorni di dicembre arriverà anche in Italia. Realme GT 8 Pro migliora tutto rispetto al suo predecessore ma come quest’ultimo sarà disponibile anche nelle splendida versione Dream Edition, in collaborazione con Aston Martin.
Realme GT 8 Pro debutta in Italia il 2 dicembre con fotocamere Ricoh e design “modulare”
La presentazione in Italia di Realme GT 8 Pro è fissata per il 2 dicembre, quindi rispetto ai mercati Global dovremo pazientare ancora qualche tempo. L’attesa varrà la pena viste le caratteristiche del dispositivo, che si preannuncia uno dei modelli più interessanti dall’anno.
La stessa azienda ha già svelato tutte le migliorie rispetto al precedente GT 7 Pro: la parte tecnica viene potenziata ma anche lo stile cambia radicalmente, con un inedito modulo fotografico intercambiabile – è possibile scegliere tra vari stili differenti.
Ricordiamo che il top di gamma è stato già annunciato in Cina quindi i dettagli sono già noti: se volete scoprire tutte le novità e le caratteristiche di GT 8 Pro (e di GT 8, ma questo non arriverà in Italia) allora ecco il nostro approfondimento dedicato.
Realme GT 8 Pro Dream Edition in collaborazione con Aston Martin
Oltre al telefono standard l’azienda ha confermato anche l’uscita di Realme GT 8 Pro Dream Edition: come la scorsa generazione c’è nuovamente una versione in collaborazione con Aston Martin.
Il flagship ispirato alla Formula 1 è caratterizzato da un retro ridisegnato e dalla sgargiante colorazione Racing Green, la stessa tonalità di vedere utilizzata dalle auto da corsa Aston Martin.
Il telefono è stato già annunciato in Cina quindi sappiamo già tutto in termini di design, specifiche e contenuto della confezione di vendita.
Prezzi leak e specifiche
Un leak recente ha svelato in anticipo i presunti prezzi di Realme GT 8 Pro, anche in versione Dream Edition. Per quanto riguarda la scheda tecnica, è probabile che non ci saranno differenze tra la variante internazionale e quella annunciata in Cina.
- Dimensioni e peso: 161,80 x 76,87 x 8,2/8,3 mm, 214/218 grammi
- Colorazioni: White, Blue, Green
- Certificazione: IP66/IP68/IP69
- Display: Flat BOE Q10+ AMOLED 6,79″ 2K+ (3.136 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, 7.000 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Crystal Shield
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,60 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 120W, wireless 50W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.8-2.0-2.6) con LYT-808, OIS, ultra-wide JN5 116° e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS, zoom ottico 3X e lossless 6X | ottimizzazioni RICOH
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7