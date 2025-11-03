Realme GT 8 Pro x Aston Martin è la versione speciale per gli amanti della Formula 1

Gabriele Cascone
Crediti: Realme

La casa cinese conferma il ritorno della collaborazione con Aston Martin: il protagonista è Realme GT 8 Pro, in arrivo in patria nella versione F1 Limited Edition. Andiamo a dare un’occhiata al nuovo look del top di gamma, caratterizzato da uno stile ispirato alle auto da corsa ed un colore che difficilmente passerà inosservato.

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition: eccolo nelle prime immagini, in attesa del debutto

Il recente Realme GT 8 Pro, ultimo modello di punta del brand, si prepara a debuttare in una nuova veste. Il top di gamma arriverà anche in versione Aston Martin F1 Limited Edition, variante caratterizzata da una cover posteriore ridisegnata e l’elegante colorazione Racing Green, tonalità di verde specifica utilizzata da Aston Martin per le sue auto da corsa. La parte centrale della scocca ospita l’iconico distintivo Silver Wing.

realme gt 8 pro aston martin
Crediti: Realme

Il modulo fotografico intercambiabile rimane, con la possibilità di personalizzare lo stile con una cornice circolare, squadrata o “robotica”. L’appuntamento con la nuova versione del top di gamma è fissato per il 10 novembre in Cina; il prezzo sarà svelato al momento del lancio.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli sul debutto in Italia: tuttavia ricordiamo che il precedente Realme GT 7 Dreame Edition è arrivato alle nostre latitudini, quindi potrebbe avvenire lo stesso anche per Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition.