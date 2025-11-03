Realme GT 8 Pro x Aston Martin è la versione speciale per gli amanti della Formula 1

La casa cinese conferma il ritorno della collaborazione con Aston Martin: il protagonista è Realme GT 8 Pro, in arrivo in patria nella versione F1 Limited Edition. Andiamo a dare un’occhiata al nuovo look del top di gamma, caratterizzato da uno stile ispirato alle auto da corsa ed un colore che difficilmente passerà inosservato.
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition: eccolo nelle prime immagini, in attesa del debutto
Il recente Realme GT 8 Pro, ultimo modello di punta del brand, si prepara a debuttare in una nuova veste. Il top di gamma arriverà anche in versione Aston Martin F1 Limited Edition, variante caratterizzata da una cover posteriore ridisegnata e l’elegante colorazione Racing Green, tonalità di verde specifica utilizzata da Aston Martin per le sue auto da corsa. La parte centrale della scocca ospita l’iconico distintivo Silver Wing.
Il modulo fotografico intercambiabile rimane, con la possibilità di personalizzare lo stile con una cornice circolare, squadrata o “robotica”. L’appuntamento con la nuova versione del top di gamma è fissato per il 10 novembre in Cina; il prezzo sarà svelato al momento del lancio.
Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli sul debutto in Italia: tuttavia ricordiamo che il precedente Realme GT 7 Dreame Edition è arrivato alle nostre latitudini, quindi potrebbe avvenire lo stesso anche per Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition.