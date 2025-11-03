Realme C85 e C85 Pro sono gli entry level IP69, con super batteria da 7.000 mAh

La compagnia cinese continua a puntare forte sulla serie C, la gamma di entry level del marchio. Gli ultimi modelli hanno introdotto la resistenza all’acqua nella fascia super economica ed ora Realme C85 5G e C85 Pro alzano il tiro introducendo un design elegantissimo e una batteria extra-large, ad un prezzo accessibile. Le ultime novità sono disponibili in alcuni paesi asiatici ma teniamo le dita incrociate per l’Italia.
Realme C85 e C85 Pro ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
I due smartphone della serie condividono il medesimo design e parte delle specifiche ma differiscono per il chipset a bordo e la connettività. Realme C85 standard è dotato del supporto 5G grazie al chipset Dimensity 6300 mentre la batteria è una capiente unità da 7.000 mAh, con ricarica rapida da 45W.
Il display è una soluzione LCD da 6,8″ di diagonale con risoluzione HD e refresh rate fino a 144 Hz; la scocca è certificata IP69 Pro, per la massima resistenza contro polvere e acqua. Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore (inusuale nella fascia entry level) e una fotocamera principale Sony IMX852 da 50 MP.
Realme C85 Pro presenta la stessa cover posteriore – verde o viola – caratterizzata da un’elegante trama che richiama le piume, insieme ad un display sempre da 6,8″. Tuttavia abbiamo a che fare con un pannello AMOLED con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità massima sale a ben 4.000 nit, contro i 1.200 nit del modello base.
La fotocamera resta un sensore da 50 MP ma non viene specificato altro; in questo caso il dispositivo fa affidamento su Qualcomm, con lo Snapdragon 685. Le migliorie vedono un compromesso, ossia la sola connettività 4G LTE.
Realme C85 Pro viene proposto in vendita a circa 214€ e 234€ al cambio attuale, nelle versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB. Il fratello minore Realme C85 5G è disponibile in un’unica configurazione da 8/256 GB, a circa 253€ al cambio.
Come sottolineato anche in apertura, per ora i due telefoni sono stati annunciati in alcuni mercati Global seppur asiatici. Per il lancio in Europa e in Italia restiamo in attesa di novità.
Realme C85 5G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 166,07 x 77,93 x 8,38 mm, 215 grammi
- Colorazioni: Viola, Verde
- Certificazione: IP69 Pro
- Display: Flat LCD 6,8″ HD (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, colore a 8 bit, 1.200 nit di luminosità di picco
- Sicurezza: Face Unlock 2D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm2
- SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: doppia 50 MP (f/1.8) con Sony IMX852 e sensore secondario
- Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, anello LED posteriore
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6
Realme C85 Pro 4G – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 164,40 x 77,99 x 8,9 mm, 205 grammi
- Colorazioni: Viola, Verde
- Certificazione: IP69 Pro
- Display: Flat AMOLED 6,8″ Full HD (2.344 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, colore a 8 bit, 4.000 nit di luminosità di picco
- Sicurezza: Face Unlock 2D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73
- 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53
- GPU: Adreno 610
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: doppia 50 MP (f/1.8) con sensore secondario
- Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, anello LED posteriore
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6