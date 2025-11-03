Realme C85 e C85 Pro sono gli entry level IP69, con super batteria da 7.000 mAh

La compagnia cinese continua a puntare forte sulla serie C, la gamma di entry level del marchio. Gli ultimi modelli hanno introdotto la resistenza all’acqua nella fascia super economica ed ora Realme C85 5G e C85 Pro alzano il tiro introducendo un design elegantissimo e una batteria extra-large, ad un prezzo accessibile. Le ultime novità sono disponibili in alcuni paesi asiatici ma teniamo le dita incrociate per l’Italia.

Realme C85 e C85 Pro ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

I due smartphone della serie condividono il medesimo design e parte delle specifiche ma differiscono per il chipset a bordo e la connettività. Realme C85 standard è dotato del supporto 5G grazie al chipset Dimensity 6300 mentre la batteria è una capiente unità da 7.000 mAh, con ricarica rapida da 45W.

Il display è una soluzione LCD da 6,8″ di diagonale con risoluzione HD e refresh rate fino a 144 Hz; la scocca è certificata IP69 Pro, per la massima resistenza contro polvere e acqua. Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore (inusuale nella fascia entry level) e una fotocamera principale Sony IMX852 da 50 MP.

Crediti: Realme

Realme C85 Pro presenta la stessa cover posteriore – verde o viola – caratterizzata da un’elegante trama che richiama le piume, insieme ad un display sempre da 6,8″. Tuttavia abbiamo a che fare con un pannello AMOLED con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità massima sale a ben 4.000 nit, contro i 1.200 nit del modello base.

La fotocamera resta un sensore da 50 MP ma non viene specificato altro; in questo caso il dispositivo fa affidamento su Qualcomm, con lo Snapdragon 685. Le migliorie vedono un compromesso, ossia la sola connettività 4G LTE.

Realme C85 Pro viene proposto in vendita a circa 214€ e 234€ al cambio attuale, nelle versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB. Il fratello minore Realme C85 5G è disponibile in un’unica configurazione da 8/256 GB, a circa 253€ al cambio.

Come sottolineato anche in apertura, per ora i due telefoni sono stati annunciati in alcuni mercati Global seppur asiatici. Per il lancio in Europa e in Italia restiamo in attesa di novità.

Realme C85 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 166,07 x 77,93 x 8,38 mm, 215 grammi

Colorazioni: Viola, Verde

Certificazione: IP69 Pro

Display: Flat LCD 6,8″ HD (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, colore a 8 bit, 1.200 nit di luminosità di picco

Sicurezza: Face Unlock 2D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 50 MP (f/1.8) con Sony IMX852 e sensore secondario

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, anello LED posteriore

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

Realme C85 Pro 4G – Scheda tecnica