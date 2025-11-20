Realme Buds Clip lanciati a sorpresa: sono i primi open ear del brand

Dopo aver sperimentato vari formati, anche Realme cede al fascino degli auricolari TWS con design open ear. E lo fa con i nuovissimi Realme Buds Clip, caratterizzati da uno stile che abbiamo già visto in alcune occasioni: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità, svelata a sorpresa non dal brand ma va vari rivenditori su AliExpress.

Realme Buds Clip ufficiali: tutto sui nuovi auricolari open ear, tra specifiche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Rispetto ai formati in-ear e semi in-ear, in questo caso ci troviamo alle prese con una soluzione “aperta”. Il vantaggio degli auricolari open ear è molto semplice: permettono di ascoltare musica ed effettuare chiamate, ma senza isolare completamente o in parte l’utente.

Grazie al sistema di ascolto l’utilizzatore non viene mai tagliato fuori dall’ambiente circostante, una caratteristica utile in certi contesti oppure in base ai propri gusti.

Le nuove Realme Buds Open arrivano come un fulmine a ciel sereno: nessun annuncio, solo alcune certificazioni spuntate nelle corse settimane e ora il debutto su AliExpress.

Si tratta quindi di cuffiette true wireless con uno stile open ear e un design a clip, simile a quello già visto con rivali blasonati del calibro di Huawei FreeClip. Gli auricolari montano driver da 11 mm a doppio magnete e presentano la riduzione del rumore ENC, basata sull’intelligenza artificiale.

Crediti: Realme

Sono presenti la connettività Bluetooth 5.4 e Swift Pair, la modalità a bassa latenza da 45 ms per video e gaming, la classificazione IP55 contro acqua e polvere e due colorazioni – Titanium Black e Titanium Gold.

Le batterie sono da 45 mAh per ciascun auricolare e 530 mAh per la custodia. L’autonomia dichiarata è di circa 7 ore ma è possibile arrivare fino a 36 ore di ascolto con il case di ricarica. Quest’ultimo presenta un design a ciottolo con una luce LED ad anello posizionata al centro del corpo.

Segnaliamo la presenza di un traduttore AI integrato, con supporto a varie lingue (ma non sappiamo se tra queste ci sia l’italiano). Infine il prezzo: le Realme Buds Clip sono apparse su AliExpress ad una cifra intorno ai 55€, in base al venditore e alle offerte disponibili. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.