È il momento di Realme 16 Pro: ci sono già i primi indizi

La serie di fascia media targate Realme è ormai scandita da tempistiche ben precise. Al di là di eventuali discussioni sulla necessità di un telefono ogni sei mesi, il lancio della gamma Realme 16 Pro sembra essere vicino: i tempi sono maturi per le prime indiscrezioni e si comincia con qualcosa di leggero – ma che rappresenta comunque un’anticipazione.

Realme 16 Pro in arrivo: uscita, configurazioni e colori del nuovo medio gamma della serie

Realme 15 Pro – Crediti: Realme

Il debutto di Realme 15 e 15 Pro è avvenuto verso fine luglio quindi l’uscita della nuova generazione sarebbe prevista tra gennaio e febbraio 2026. Ad avvalorare quest’ipotesi ci sono le prime indiscrezioni dedicate a Realme 16 Pro, il modello maggiore della famiglia.

È probabile che l’azienda contini la strategia adottata con la serie 15, quindi un telefono base e la variante Pro. Quest’ultimo sarebbe siglato RMX5120 e dovrebbe debuttare in tre colorazioni – Peeble Grey, Master Gold e Orchid Purple.

Conoscere la sigla del telefono è molto utile perché ci permette di individuarlo in caso di benchmark e certificazioni. Il telefono avrebbe varie configurazioni: si partirebbe da 8/128 GB e 8/256 GB per poi passare ai tagli superiori da 12/256 GB e 12/512 GB.

Purtroppo le novità finiscono qui: non ci sono ancora indizi né sulle specifiche né sul design. Comunque il lancio sembra relativamente vicino quindi di certo non mancheranno altre anticipazioni leak nel corso delle prossime settimane.

Realme 15 Pro arriverà in Italia?

A questo punto resta una domanda: Realme 15 e 15 Pro saranno annunciati anche in Italia? Diamo subito una risposta secca: si tratta di un’ipotesi ma per noi è un no. Il 2 dicembre arriverà in Italia Realme GT 8 Pro, anche in versione Dream Edition: di conseguenza ora tutta l’attenzione è focalizzata sul top di gamma di ultima generazione.

A questo punto se a gennaio/febbraio arriverà la serie Realme 16 è più plausibile che nei mesi successivi sarà annunciata anche in Europa, per arricchire la fascia media del brand.