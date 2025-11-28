Questo è Realme 16 Pro: nuova serie mid-range, nuovo design

Dopo la vagonata di dettagli sulle specifiche, Realme 16 Pro torna sotto i riflettori e questa volta entra in scena il design. Il prossimo mid-range della compagnia cinese è ricomparso nel database dell’ente certificativo TENAA e stavolta ci sono anche le prime immagini.
Realme 16 Pro mostrato dal TENAA: eccolo nelle prime immagini
Lo smartphone individuato con la sigla RMX5121 si presenta con un look leggermente diverso rispetto a quello di Realme 15 e 15 Pro. Il modulo fotografico appare più squadrato, con una doppia fotocamera ed il flash LED (il “terzo sensore” è per estetica). Insomma, il nuovo Realme 16 Pro cambierà stile e pare che questa non sarà l’unica novità.
Un insider preannuncia il ritorno della variante Pro+, assente nell’ultima generazione. Realme 16 Pro+ sarebbe siglato RMX5131 e dovrebbe debuttare nelle colorazioni Master Grey, Master Gold e Camellia Pink, con 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.
Design e specifiche del modello superiore non sono ancora noti mentre il fratello minore 16 Pro è stato ampiamente anticipato dal TENAA. Di seguito trovate tutti i dettagli, che combinano leak e conferme dal database dell’ente certificativo cinese.
- Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Peeble Grey, Master Gold, Orchid Purple
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) presumibilmente con refresh rate 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh (6.830 mAh di capacità nominale)
- Ricarica: presumibilmente 80W
- Fotocamera: doppia 200 + 8 MP (f/?) presumibilmente con OIS
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7