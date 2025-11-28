Questo è Realme 16 Pro: nuova serie mid-range, nuovo design

Dopo la vagonata di dettagli sulle specifiche, Realme 16 Pro torna sotto i riflettori e questa volta entra in scena il design. Il prossimo mid-range della compagnia cinese è ricomparso nel database dell’ente certificativo TENAA e stavolta ci sono anche le prime immagini.

Realme 16 Pro mostrato dal TENAA: eccolo nelle prime immagini

Crediti: TENAA

Lo smartphone individuato con la sigla RMX5121 si presenta con un look leggermente diverso rispetto a quello di Realme 15 e 15 Pro. Il modulo fotografico appare più squadrato, con una doppia fotocamera ed il flash LED (il “terzo sensore” è per estetica). Insomma, il nuovo Realme 16 Pro cambierà stile e pare che questa non sarà l’unica novità.

Exclusive: ✨

Guess what? realme skipped the realme 15 Pro+ in the last generation, and now the Pro+ is making a comeback in the realme 16 Pro series as the 16 Pro+.



realme 16 Pro+ 5G (RMX5131) – India

Master Grey / Master Gold / Camellia Pink

• 128GB + 8GB

• 256GB + 8GB

•… — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 28, 2025

Un insider preannuncia il ritorno della variante Pro+, assente nell’ultima generazione. Realme 16 Pro+ sarebbe siglato RMX5131 e dovrebbe debuttare nelle colorazioni Master Grey, Master Gold e Camellia Pink, con 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage.

Design e specifiche del modello superiore non sono ancora noti mentre il fratello minore 16 Pro è stato ampiamente anticipato dal TENAA. Di seguito trovate tutti i dettagli, che combinano leak e conferme dal database dell’ente certificativo cinese.