Realme 16 Pro diventa tangibile: la certificazione rivela quasi tutto

Mentre Amazon India sembra confermare le indiscrezioni su Realme 15 Lite, la compagnia cinese si porta avanti con il suo prossimo modello di nuova generazione. Ci sono stati alcuni indizi in precedenza ma ora Realme 16 Pro diventa tangibile: tutto grazie al TENAA, dato che l’ente certificativo cinese ha pubblicato la scheda tecnica del mid-range.

Realme 16 Pro certificato dal TENAA: ecco la scheda tecnica del prossimo mid-range della serie

Realme 15 Pro – Crediti: Realme

Mentre in Italia non abbiamo ancora assistito al lancio della serie Realme 15, ecco che già si parla del futuro modello di punta. Realme 16 Pro è atteso tra gennaio e febbraio 2026, ma intanto il TENAA ha rivelato un bel po’ di dettagli. Il terminale è apparso nel database dell’ente cinese con la sigla RMX5121, già associata al prossimo 16 Pro da leak precedenti (in versione Global, RMX5120). Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica – presunta fino al debutto ufficiale:

Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm, 192 grammi

Colorazioni: Peeble Grey, Master Gold, Orchid Purple

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) presumibilmente con refresh rate 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

Storage: 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)

Batteria: 7.000 mAh (6.830 mAh di capacità nominale)

Ricarica: presumibilmente 80W

Fotocamera: doppia 200 + 8 MP (f/?) presumibilmente con OIS

Selfie camera: 50 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7

La certificazione è sprovvista di immagini, quindi al momento non è dato di sapere quale sarà il design della serie.