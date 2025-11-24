Realme 15 Lite non è ancora uscito, ma spunta su Amazon con specifiche e prezzo

Ultimo aggiornamento: 24 novembre – Negli ultimi mesi l’azienda ha lanciato senza troppo clamore i nuovi modelli della serie Number, sia a livello Global che in Cina. La prossima aggiunta internazionale dovrebbe essere Realme 15 Lite 5G e un corpo leak svela già tutto: specifiche, tagli di memoria, colorazioni e perfino i presunti prezzi, con tanto di zampino da parte di Amazon.
Realme 15 Lite 5G sarà la prossima aggiunta alla serie: trapelano le specifiche e i prezzi Global
Dopo i modelli Realme 15, 15 Pro e 15T, la nuova serie di mid-range del brand si prepara a ricevere un’ulteriore aggiunta. Per ora non ci sono indizi sul design ma è probabile che Realme 15 Lite 5G non si discosterà dal look degli altri terminali.
Quindi possiamo aspettarci un modulo fotografico squadrato, mentre stando ai leak le colorazioni disponibili sarebbero tre: Satin Green, Glitter Gold ed Electric Purple. Frontalmente uno schermo OLED da 6,67″ di diagonale con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 2.000 nit.
A muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 7300 Energy, alimentato da 5.000 mAh di batteria. Quest’ultima pare molto strana dato che i tre modelli rilasciati finora offrono unità da ben 7.000 mAh. Per il comparto fotografico si vocifera del sensore LYT-600 di Sony (50 MP, OIS) accompagnato da un obiettivo B/W ed un sensore anti-sfarfallio.
Realme 15 Lite 5G dovrebbe debuttare in India prossimamente, nelle configurazioni da 8/128 GB e 8/256 GB. Il telefono è apparso nel database di Amazon (versione indiana) con tanto di specifiche e prezzo: si parte da circa 175€ al cambio, ossia 17.999 INR. Secondo indiscrezioni precedenti la variante maggiore costerebbe 19.999 INR, circa 194€ al cambio attuale.
Al momento la serie è ancora inedita in Italia e restiamo in attesa di novità da parte della compagnia cinese.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 161,7 x 74,7 x 7,6 mm, 185 grammi
- Colorazioni: Satin Green, Glitter Gold, Electric Purple
- Certificazione: IP65 (IP69 su Amazon)
- Display: Flat OLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/?) con OIS, LYT-600, sensore monocromatico e sensore anti-flicker
- Selfie camera: 16 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6