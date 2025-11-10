L’arma segreta di Galaxy S26 potrebbe essere l’uso di queste nuove memorie veloci ed efficienti

Samsung ha svelato la sua più recente innovazione nel campo delle DRAM per dispositivi mobili: le memorie LPDDR6.

Questo annuncio, premiato con un “Innovation Award” in vista del CES 2026, delinea una potenziale strategia di differenziazione cruciale per il prossimo flagship del colosso sudcoreano, il Galaxy S26.

RAM LPDDR6, l’arma segreta di Galaxy S26?

Samsung potrebbe implementare queste nuove memorie ad alte prestazioni esclusivamente sulla versione del Galaxy S26 equipaggiata con il proprio processore Exynos, creando un significativo divario prestazionale rispetto alla controparte Snapdragon.

Le nuove memorie LPDDR6 di Samsung, costruite con un processo produttivo a 12 nm, promettono un salto di prestazioni significativo. I dati tecnici parlano di una velocità di trasferimento dati fino a 10,7 Gbps. Sebbene alcune varianti di punta delle attuali LPDDR5 (come le LPDDR5T) si siano già avvicinate a questi valori di picco, il vero vantaggio delle LPDDR6 risiede altrove.

Il progresso più rilevante è nell’efficienza: Samsung dichiara che i nuovi chip sono il 21% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle LPDDR5X. Questo risultato è ottenuto grazie a un sistema di gestione dinamica intelligente dell’alimentazione e a un ampliamento del conteggio I/O per massimizzare la larghezza di banda.

Questa combinazione di alta velocità e consumi ridotti rende le LPDDR6 la soluzione ideale per la nuova era dell’informatica mobile, dominata dall’Intelligenza Artificiale. I carichi di lavoro “on-device” e le applicazioni di “edge computing” richiedono una memoria capace di gestire enormi flussi di dati rapidamente e senza prosciugare la batteria. Le LPDDR6, dotate anche di meccanismi di sicurezza migliorati, sono progettate proprio per questo.

Un vantaggio strategico per Exynos?

Qui si innesta l’ipotesi strategica più affascinante. Il Galaxy S26, atteso per l’inizio del 2026, sarà con ogni probabilità commercializzato, come da tradizione, in due varianti: una basata sul processore Exynos 2600 di Samsung per mercati come Europa e Corea, e una basata sul chipset di Qualcomm.

Il chipset di punta di Qualcomm per i flagship del 2026 è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuttavia, secondo le specifiche tecniche e le tendenze di mercato, questo processore supporta al massimo gli standard attuali, ovvero LPDDR5X o LPDDR5T.

Il supporto per le nuove LPDDR6 da parte di Qualcomm è invece già stato confermato dai leaker per il chip successivo, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il problema? Questo processore è atteso per la fine del 2026 e alimenterà i dispositivi flagship di Samsung presumibilmente solo a partire dal 2027.

Questo calendario crea una finestra di opportunità unica per Samsung. Controllando sia la produzione dei chip Exynos sia quella delle memorie LPDDR6, l’azienda potrebbe decidere di abbinare le due tecnologie in anticipo sul resto del mercato.

Se così fosse, il Galaxy S26 in versione Exynos (destinato al mercato europeo) si ritroverebbe con un comparto memorie significativamente più veloce ed efficiente rispetto al Galaxy S26 in versione Snapdragon 8 Elite Gen 5. Per la prima volta dopo anni, la versione “fatta in casa” di Samsung non solo eguaglierebbe, ma supererebbe la controparte americana, almeno su un parametro fondamentale per le prestazioni AI.

Questa mossa darebbe a Samsung un vantaggio competitivo di un anno intero, giustificando gli enormi investimenti nella sua divisione Semiconduttori e offrendo ai consumatori un motivo tangibile per preferire la versione Exynos del suo top di gamma, insieme al probabile utilizzo dello storage UFS 4.1.