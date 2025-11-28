L’aggiornamento “AirDrop” di Quick Share sta causando problemi ai Pixel 10

Una delle funzionalità più attese dell’anno si trasforma in un grattacapo per i possessori dell’ultima famiglia top di gamma di Google. Mentre il ponte tra Android e iOS viene finalmente costruito, la connessione Wi-Fi sembra crollare.

Quick Share, l’aggiornamento con supporto AirDrop fa disconnettere il Wi-Fi

Crediti: Apple

Google ha annunciato un aggiornamento rivoluzionario per Quick Share, il sistema di condivisione file nativo di Android. L’aggiornamento introduce ufficialmente il supporto per AirDrop sui Pixel, abbattendo una delle barriere storiche più frustranti tra i due ecosistemi operativi dominanti. La promessa è quella di trasferire file localmente tra dispositivi Android e Apple senza la necessità di app di terze parti o soluzioni macchinose.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale è stato rapidamente smorzato per una specifica fascia di utenza. Sembra che l’aggiornamento stia causando un bug critico sui dispositivi della serie Pixel 10, trasformando una funzione di comodità in un ostacolo alla connettività di base.

Secondo quanto emerso da diverse segnalazioni, individuate inizialmente tramite PiunikaWeb, l’installazione dell’estensione Quick Share che abilita il supporto AirDrop porta con sé un effetto collaterale indesiderato. Gli utenti riferiscono che la semplice apertura del menu di condivisione Quick Share provoca l’immediata disconnessione del telefono dalla rete Wi-Fi.

Il problema non sembra limitarsi a una semplice caduta momentanea della linea. Alcuni utenti hanno notato che, aprendo le impostazioni Wi-Fi mentre il menu di Quick Share è attivo in background, la lista delle reti disponibili appare “completamente vuota“. Questo suggerisce un conflitto tra il nuovo protocollo di condivisione e il modulo di gestione della rete dei Pixel 10.

Un cortocircuito nell’assistenza clienti

Oltre al problema tecnico, gli utenti si sono scontrati con quella che appare come una gestione confusa del supporto tecnico da parte di Google. La frustrazione è palpabile nei thread aperti sul Pixel Phone Help Forum e sul Google Issue Tracker.

La dinamica riportata è quasi paradossale. Un esperto di prodotto sul forum di aiuto ha chiuso le discussioni, invitando gli utenti a segnalare il bug tramite il Google Issue Tracker. Parallelamente, un rappresentante di Google sul Issue Tracker ha contrassegnato il problema come “won’t fix (obsolete)” (non verrà risolto/obsoleto), rimandando l’utenza al forum di aiuto dei Pixel.

Questo rimpallo di responsabilità ha lasciato molti proprietari di Pixel 10 in un limbo, senza una soluzione ufficiale o un riconoscimento chiaro del problema da parte dell’azienda.

Analisi e possibili cause

Da un punto di vista tecnico, il comportamento del bug solleva interrogativi interessanti. È noto che servizi come Quick Share e AirDrop utilizzano connessioni Wi-Fi Direct per trasferire file ad alta velocità. In scenari normali, potrebbe essere necessario disabilitare momentaneamente la connessione Wi-Fi standard durante il trasferimento attivo di un file pesante per massimizzare la larghezza di banda e la stabilità del canale diretto.

Tuttavia, il comportamento riscontrato sui Pixel 10 è anomalo perché la disconnessione avviene senza che sia in corso alcuna trasmissione attiva. Il semplice atto di preparare il sistema alla condivisione (aprendo il menu) sembra sufficiente a mandare in crash la gestione della rete Wi-Fi.

Noi non siamo riusciti a replicare il problema su uno dei nostri Pixel 10 Pro XL, ma il numero di segnalazioni suggerisce che il bug sia reale, seppur forse legato a specifiche configurazioni software o hardware.

Esiste una soluzione temporanea?

Al momento, l’unica soluzione funzionante individuata dalla community è drastica: disinstallare l’aggiornamento dell’estensione Quick Share.

Questa operazione ripristina la stabilità della connessione Wi-Fi, ma comporta un sacrificio evidente: la perdita della nuova funzionalità di compatibilità con i dispositivi Apple. Per chi sperava di utilizzare finalmente AirDrop dal proprio Android, questa non è certo una soluzione definitiva.