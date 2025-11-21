Questo nuovo smartphone Huawei “Premium” costa circa 250€

Senza grandi eventi mediatici o campagne pubblicitarie aggressive, il colosso tecnologico cinese ha silenziosamente introdotto sul mercato interno un nuovo dispositivo che vuole competere per il suo alto rapporto qualità-prezzo: il Huawei Enjoy 70X Premium Edition.

Sebbene condivida gran parte del DNA con l’Enjoy 70X presentato all’inizio di quest’anno, questa variante “Premium” porta con sé aggiornamenti sostanziali, rendendolo un dispositivo estremamente interessante per la fascia di prezzo in cui si colloca.

Huawei Enjoy 70X Premium Edition è ufficiale: ecco le specifiche

Crediti: Huawei

La novità più rilevante di questa edizione risiede nel processore. Abbandonando le soluzioni precedenti, Huawei ha equipaggiato l’Enjoy 70X Premium con il SoC octa-core Kirin 8000. Questa scelta è simbolica, segnando il continuo ritorno dell’azienda all’utilizzo di silicio proprietario anche al di fuori dei top di gamma.

Il processore è affiancato da 8GB di RAM e offre opzioni di archiviazione generose, arrivando fino a 512GB. Tuttavia, la caratteristica che distingue veramente questo smartphone dalla concorrenza nella fascia dei 250€ è il supporto alla comunicazione satellitare. Una funzionalità solitamente riservata a dispositivi che costano tre o quattro volte tanto, permette agli utenti di inviare messaggi di testo o immagini anche in assenza totale di copertura di rete cellulare, una funzionalità di grandissimo valore.

Sul fronte estetico, il dispositivo non ha nulla da invidiare ai modelli di fascia più alta. Troviamo un ampio pannello AMOLED curvo da 6,78 pollici, capace di offrire una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il design è moderno, caratterizzato da un ritaglio a forma di pillola nella parte superiore per ospitare la fotocamera frontale da 8MP, mentre il lettore per le impronte digitali è ottico e integrato direttamente sotto il display, contribuendo a una linea pulita e premium. I colori disponibili al lancio riflettono questa eleganza: Obsidian Black, Sand Gold e Starry Blue.

Huawei ha dotato l’Enjoy 70X Premium di una massiccia batteria da 6.100 mAh, questa capacità garantisce un’autonomia operativa eccezionale, supportata dalla ricarica cablata a 40W.

Il comparto fotografico posteriore è guidato da un sensore primario da 50MP, affiancato da un’unità di profondità da 2MP per i ritratti. Lato software, il dispositivo arriva con HarmonyOS 4.2 preinstallato, garantendo l’integrazione completa con l’ecosistema Huawei, oltre a connettività Bluetooth 5.1, NFC e Wi-Fi dual-band.

Prezzi e disponibilità

Attualmente disponibile sullo store online Vmall di Huawei in Cina, il posizionamento di prezzo è aggressivo. La variante da 8GB/256GB è proposta a 1.899 CNY (circa 250 euro al cambio attuale), mentre la versione top da 512GB sale a 2.199 CNY (circa 300 euro).

Resta da vedere se questo modello arriverà in Europa, magari sotto il brand Nova, ma per ora non abbiamo ancora certezze.