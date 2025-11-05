Questo anello smart registra note vocali e controlla la vostra musica

La proliferazione di dispositivi hardware basati sull’intelligenza artificiale vocale sta definendo una nuova categoria di prodotti tecnologici, mirati alla produttività, alla compagnia o alla crescita personale. Abbiamo già assistito all’arrivo di dispositivi a forma di carta (Plaud Note Pro, Pocket), pendenti (Friend, Limitless, Taya) e persino braccialetti (come Bee, ora parte di Amazon).

In questo scenario affollato, emerge una nuova startup, Sandbar, fondata da due ex dipendenti di Meta che hanno lavorato sulla progettazione di interfacce.

Sandbar Stream è l’anello smart che punta tutto su note e controllo remoto

Crediti: Sandbar

L’azienda ha creato un anello chiamato Stream, progettato per scopi simili ma con un approccio distintivo. Sandbar definisce il suo prodotto “un mouse per la voce“, un dispositivo capace di prendere appunti, facilitare l’interazione con un assistente AI e permettere il controllo della musica.

I fondatori di Sandbar vantano un background significativo nel campo delle interfacce uomo-macchina. Il CEO, Mina Fahmi, ha lavorato presso Kernel di Bryan Johnson e successivamente presso la startup di smart glass Magic Leap. Kirak Hong, CTO di Sandbar, ha lavorato in Google prima di unirsi a CTRL-Labs, dove i due si sono incontrati.

CTRL-Labs è stata acquisita da Meta nel 2019 e il suo lavoro è confluito nello sviluppo di interfacce neurali per i dispositivi indossabili del colosso tecnologico.

Fahmi ha spiegato che l’ispirazione per Stream è nata dalla frustrazione personale. Quando i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) hanno iniziato a emergere, ha costruito un’app sperimentale di journaling, scoprendo però che l’app stessa era un ostacolo alla cattura dei pensieri.

“Molte delle mie idee emergono quando cammino o sono in viaggio, e non voglio estrarre il telefono per interrompere quel momento“, ha dichiarato Fahmi a TechCrunch. “Non voglio gridare nelle mie cuffie, dove il mondo può sentirmi, per elaborare un’idea. Kirak e io stavamo cercando di capire cosa servisse per catturare davvero un pensiero nel momento esatto in cui affiora. È così che siamo arrivati a Stream“.

Come funziona Sandbar Stream?

Stream è progettato per essere indossato sull’indice della mano dominante. È dotato di microfoni e di un touchpad piatto sulla superficie superiore.

La sua caratteristica fondamentale risiede nel controllo dell’attivazione. Per impostazione predefinita, il microfono è spento. Si attiva solo quando l’utente preme e tiene premuto il touchpad, un gesto che garantisce privacy e intenzionalità. Durante una demo virtuale, Fahmi ha dimostrato che il microfono è sufficientemente sensibile da captare anche i sussurri e trascriverli accuratamente nell’app iOS complementare.

L’app di Stream include un chatbot AI che conversa con l’utente mentre registra i suoi pensieri. Questi possono essere organizzati in note separate, modificabili sia dall’utente che dall’intelligenza artificiale. L’app consente anche di rivedere le discussioni avute nel corso di giorni o settimane. Sandbar ha aggiunto un layer di personalizzazione per far sì che la voce dell’assistente suoni in qualche modo simile a quella dell’utente.

Nei luoghi affollati, gli utenti possono indossare cuffie per conversare privatamente. Senza cuffie, l’anello fornisce un feedback aptico (una vibrazione) quando registra con successo una nota, permettendo di aggiungere attività, prendere appunti o spuntare voci dalla lista della spesa in modo silenzioso.

Oltre alle funzioni vocali, il touchpad funge anche da controller multimediale per riprodurre, mettere in pausa, saltare tracce e regolare il volume, una funzione utile quando si hanno le mani occupate.

Prezzi e abbonamento

Sandbar ha aperto i preordini per Stream al prezzo di 249 dollari per la versione argento e 299 dollari per quella oro, con l’obiettivo di iniziare le spedizioni la prossima estate. È previsto un abbonamento Pro (gratuito per tre mesi per chi preordina, poi 10 dollari al mese) che offre chat e note illimitate.

L’azienda sottolinea di dare agli utenti il pieno controllo dei propri dati, con crittografia sia a riposo che in transito, e prevede di supportare l’esportazione dei dati verso app come Notion. Sandbar ha raccolto 13 milioni di dollari in finanziamenti da True Ventures, Upfront Ventures e Betaworks.

Toni Schneider, partner di True Ventures, ha ammesso il suo scetticismo iniziale verso i dispositivi AI, ma la demo di Stream lo ha convinto. “Penso che molte persone concordino sul fatto che voce e AI vadano molto bene insieme“, ha detto Schneider. “Quando Mina è venuto a mostrarci la demo, ci è sembrato sensato“.