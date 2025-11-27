Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

Ultimo aggiornamento: 27 novembre – In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati.

Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.

Aggiunti POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra.

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet

Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.

È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo): segnaliamo che i vecchi modelli verranno eliminati man mano, in modo la lasciare l’elenco sempre snello:

ModelloData finale
Xiaomi 15T24/09/2031
Xiaomi 15T Pro24/09/2031
Xiaomi 1501/03/2031
Xiaomi 15 Ultra01/03/2031
Xiaomi 14T26/09/2029
Xiaomi 14T Pro26/09/2029
Xiaomi 1425/02/2029
Xiaomi 14 Ultra15/03/2029
Xiaomi 13 Lite02/03/2027
Xiaomi 1308/03/2028
Xiaomi 13 Pro08/03/2028
Xiaomi 13 Ultra12/06/2028
Xiaomi 13T04/10/2028
Xiaomi 13T Pro04/10/2028
Xiaomi 1217/03/2026
Xiaomi 12 Pro17/03/2026
Xiaomi 12 Lite01/07/2026
Xiaomi 12T13/10/2026
Xiaomi 12T Pro13/10/2026
Xiaomi MIX Flip18/07/2029
Xiaomi Pad 701/03/2031
Xiaomi Pad 7 Pro01/03/2028
Xiaomi Pad 610/07/2026
Redmi Note 14 5G10/01/2029
Redmi Note 14 4G01/03/2031
Redmi Note 14 Pro15/01/2029
Redmi Note 14 Pro 5G30/01/2029
Redmi Note 14 Pro+01/01/2029
Redmi Note 1315/01/2028
Redmi Note 13 5G15/01/2028
Redmi Note 13 Pro15/01/2028
Redmi Note 13 Pro 5G15/01/2028
Redmi Note 13 Pro+ 5G15/01/2028
Redmi Note 1223/03/2027
Redmi Note 12 5G23/03/2026
Redmi Note 12 Pro20/04/2026
Redmi Note 12 Pro 5G23/03/2027
Redmi Note 12 Pro+ 5G23/03/2027
Redmi Note 12S10/05/2027
Redmi 15C 5G30/09/2031
Redmi 15C28/08/2031
Redmi 1522/09/2031
Redmi 14C26/09/2028
Redmi 13C10/11/2026
Redmi 15 5GAgosto 2031
Redmi 15Agosto 2029
Redmi 1216/06/2027
Redmi 12C10/03/2027
Redmi 12 5G01/09/2027
Redmi A530/04/2029
Redmi A321/08/2027
Redmi A224/03/2026
Redmi A2+24/03/2026
Redmi Pad 215/06/2032
Redmi Pad 2 4G15/06/2032
Redmi Pad 2 Pro22/09/2029
Redmi Pad 2 Pro 5G22/09/2029
Redmi Pad SE24/08/2026
Redmi Pad SE 8.715/08/2026
Redmi Pad SE 8.7 4G15/08/2026
Redmi Pad Pro 5G11/06/2027
POCO F8 Pro26/11/2031
POCO F8 Ultra26/11/2031
POCO F724/06/2031
POCO F7 Pro27/03/2031
POCO F7 Ultra27/03/2031
POCO F623/05/2028
POCO F6 Pro22/05/2028
POCO F509/05/2026
POCO F5 Pro09/05/2026
POCO X730/01/2029
POCO X7 Pro07/01/2029
POCO X611/01/2028
POCO X6 Pro11/01/2028
POCO X506/02/2027
POCO X5 Pro06/02/2026
POCO M7 4G13/08/2029
POCO M7 Pro 5G09/01/2029
POCO M605/06/2028
POCO M6 Pro11/01/2028
POCO M6 Pro 5GSettembre 2026
POCO C85Settembre 2029
POCO C7526/09/2028
POCO C7104/04/2029
POCO C6506/11/2026
POCO C55Gennaio 2027
POCO C4017/06/2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi, aggiornata ad ottobre 2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi (sia Android che di sicurezza) è andata migliorando progressivamente, per fortuna dei Mi Fan. Di seguito trovate la policy generale, valida solitamente per tutti i modelli – flagship, mid-range ed entry-level – seguita poi da alcune eccezioni.

Quando le eccezioni diventeranno la norma provvederemo ad aggiornare i termini generali della politica di Xiaomi.

  • Top di gamma: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza
  • Medio gamma: 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza
  • Entry level: variabile
  • 4 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Redmi Note 14 e Redmi 15 5G
  • 2 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Redmi 15C 5G
  • 5 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Xiaomi 15T Pro
