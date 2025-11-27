Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

Ultimo aggiornamento: 27 novembre – In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati.

Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.

Aggiunti POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra.

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet

Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.

È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo): segnaliamo che i vecchi modelli verranno eliminati man mano, in modo la lasciare l’elenco sempre snello:

Modello Data finale Xiaomi 15T 24/09/2031 Xiaomi 15T Pro 24/09/2031 Xiaomi 15 01/03/2031 Xiaomi 15 Ultra 01/03/2031 Xiaomi 14T 26/09/2029 Xiaomi 14T Pro 26/09/2029 Xiaomi 14 25/02/2029 Xiaomi 14 Ultra 15/03/2029 Xiaomi 13 Lite 02/03/2027 Xiaomi 13 08/03/2028 Xiaomi 13 Pro 08/03/2028 Xiaomi 13 Ultra 12/06/2028 Xiaomi 13T 04/10/2028 Xiaomi 13T Pro 04/10/2028 Xiaomi 12 17/03/2026 Xiaomi 12 Pro 17/03/2026 Xiaomi 12 Lite 01/07/2026 Xiaomi 12T 13/10/2026 Xiaomi 12T Pro 13/10/2026 Xiaomi MIX Flip 18/07/2029 Xiaomi Pad 7 01/03/2031 Xiaomi Pad 7 Pro 01/03/2028 Xiaomi Pad 6 10/07/2026 Redmi Note 14 5G 10/01/2029 Redmi Note 14 4G 01/03/2031 Redmi Note 14 Pro 15/01/2029 Redmi Note 14 Pro 5G 30/01/2029 Redmi Note 14 Pro+ 01/01/2029 Redmi Note 13 15/01/2028 Redmi Note 13 5G 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro 5G 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro+ 5G 15/01/2028 Redmi Note 12 23/03/2027 Redmi Note 12 5G 23/03/2026 Redmi Note 12 Pro 20/04/2026 Redmi Note 12 Pro 5G 23/03/2027 Redmi Note 12 Pro+ 5G 23/03/2027 Redmi Note 12S 10/05/2027 Redmi 15C 5G 30/09/2031 Redmi 15C 28/08/2031 Redmi 15 22/09/2031 Redmi 14C 26/09/2028 Redmi 13C 10/11/2026 Redmi 15 5G Agosto 2031 Redmi 15 Agosto 2029 Redmi 12 16/06/2027 Redmi 12C 10/03/2027 Redmi 12 5G 01/09/2027 Redmi A5 30/04/2029 Redmi A3 21/08/2027 Redmi A2 24/03/2026 Redmi A2+ 24/03/2026 Redmi Pad 2 15/06/2032 Redmi Pad 2 4G 15/06/2032 Redmi Pad 2 Pro 22/09/2029 Redmi Pad 2 Pro 5G 22/09/2029 Redmi Pad SE 24/08/2026 Redmi Pad SE 8.7 15/08/2026 Redmi Pad SE 8.7 4G 15/08/2026 Redmi Pad Pro 5G 11/06/2027 POCO F8 Pro 26/11/2031 POCO F8 Ultra 26/11/2031 POCO F7 24/06/2031 POCO F7 Pro 27/03/2031 POCO F7 Ultra 27/03/2031 POCO F6 23/05/2028 POCO F6 Pro 22/05/2028 POCO F5 09/05/2026 POCO F5 Pro 09/05/2026 POCO X7 30/01/2029 POCO X7 Pro 07/01/2029 POCO X6 11/01/2028 POCO X6 Pro 11/01/2028 POCO X5 06/02/2027 POCO X5 Pro 06/02/2026 POCO M7 4G 13/08/2029 POCO M7 Pro 5G 09/01/2029 POCO M6 05/06/2028 POCO M6 Pro 11/01/2028 POCO M6 Pro 5G Settembre 2026 POCO C85 Settembre 2029 POCO C75 26/09/2028 POCO C71 04/04/2029 POCO C65 06/11/2026 POCO C55 Gennaio 2027 POCO C40 17/06/2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi, aggiornata ad ottobre 2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi (sia Android che di sicurezza) è andata migliorando progressivamente, per fortuna dei Mi Fan. Di seguito trovate la policy generale, valida solitamente per tutti i modelli – flagship, mid-range ed entry-level – seguita poi da alcune eccezioni.

Quando le eccezioni diventeranno la norma provvederemo ad aggiornare i termini generali della politica di Xiaomi.

Top di gamma : 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza

: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza Medio gamma : 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza

: 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza Entry level: variabile

4 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi Note 14 e Redmi 15 5G

: Redmi Note 14 e Redmi 15 5G 2 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi 15C 5G

: Redmi 15C 5G 5 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Xiaomi 15T Pro

