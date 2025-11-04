REDMAGIC 11 Pro è il più potente: la nuova era dei Gaming Phone è iniziata | Ottobre 2025

Di
Gabriele Cascone
-
antutu smartphone più potenti
Crediti: Antutu

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Ottobre 2025

quali sono gli smartphone più potenti antutu classifica maggio 2024
Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Com’era facile intuire, dopo un lungo periodo di stasi il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e del Dimensity 9500 hanno stravolto le cose, complice il debutto di un’intera generazione di top di gamma.

Tutti i principali brandi cinesi hanno lanciato i rispettivi flagship in patria, una vera e propria invasione che è durata per tutto il mese di ottobre. Il risultato è una classifica composta da 10 nuovi smartphone, con in testa REDMAGIC 11 Pro+ (fresco di lancio in Italia).

C’è poco da fare, la forza bruta vince sempre quando si guarda ai numeri ed ora è cominciata una nuova era di dominio per i Gaming Phone. Resta da vedere se ci sarà qualcuno in grado di battere REDMAGIC nel corso delle prossime settimane.

Tornando ai numeri, per ottobre Qualcomm fa meglio di MediaTek prendendo il controllo della Top 5: dopo il flagship da gaming troviamo OnePlus 15, dispositivo in arrivo in Italia tra pochissimo.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

OTTOBRE 2025SETTEMBRE 2025AGOSTO 2025
1REDMAGIC 11 Pro+Xiaomi 17 Pro MaxREDMAGIC 10S Pro+
2OnePlus 15Xiaomi 17 Provivo X200 Ultra
3iQOO 15Xiaomi 17iQOO Neo 10 Pro+
4Honor Magic 8iQOO Neo 10 Pro+vivo X200s
5Honor Magic 8 Provivo X200 UltraHonor GT Pro
6vivo X300 ProREDMAGIC 10S Pro+OnePlus 13
7Realme GT 8 ProOPPO Find X8 UltraiQOO 13
8OPPO Find X9Honor GT ProOPPO Find X8 Ultra
9Redmi K90 Pro Maxvivo X200sRedmi K80 Ultra
10vivo X300Redmi K80 ProOnePlus Ace 5 Pro

I migliori medio gamma su Antutu

antutu smartphone più potenti
Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta per quanto riguarda la fascia media, con pochissime variazioni rispetto al mese di settembre: qualche cambio di posizione, il ritorno dei vecchi Reno 13, ma niente stravolgimenti né colpi di scena. Il dato interessante riguarda la totale assenza di SoC Snapdragon: Qualcomm domina la fascia premium ma nei mid-range c’è spazio solo per MediaTek.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

OTTOBRE 2025SETTEMBRE 2025AGOSTO 2025
1Realme Neo 7 SERedmi Turbo 4Realme Neo 7 SE
2iQOO Z10 TurboiQOO Z10 TurboiQOO Z10 Turbo
3vivo Y300 GTOPPO Reno 14 ProRedmi Turbo 4
4Redmi Turbo 4Realme Neo 7 SEOPPO Reno 14 Pro
5OPPO Reno 14Redmi K70EOPPO Reno 14
6OPPO Reno 14 ProOPPO Reno 14Redmi K70E
7Motorola Edge 60 Pro OPPO Reno 13 ProHonor 400
8OPPO K13 TurboOPPO K13 Turbovivo S30
9OPPO Reno 13 ProMotorola Edge 60 ProiQOO Neo 7 SE
10OPPO Reno 13OPPO Reno 13Redmi Note 12T Pro

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu?

Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone).

Dove scaricare Antutu Benchmark?

L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store.

Come fare il test di Antutu?

Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.