REDMAGIC 11 Pro è il più potente: la nuova era dei Gaming Phone è iniziata | Ottobre 2025

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Ottobre 2025

Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Com’era facile intuire, dopo un lungo periodo di stasi il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e del Dimensity 9500 hanno stravolto le cose, complice il debutto di un’intera generazione di top di gamma.

Tutti i principali brandi cinesi hanno lanciato i rispettivi flagship in patria, una vera e propria invasione che è durata per tutto il mese di ottobre. Il risultato è una classifica composta da 10 nuovi smartphone, con in testa REDMAGIC 11 Pro+ (fresco di lancio in Italia).

C’è poco da fare, la forza bruta vince sempre quando si guarda ai numeri ed ora è cominciata una nuova era di dominio per i Gaming Phone. Resta da vedere se ci sarà qualcuno in grado di battere REDMAGIC nel corso delle prossime settimane.

Tornando ai numeri, per ottobre Qualcomm fa meglio di MediaTek prendendo il controllo della Top 5: dopo il flagship da gaming troviamo OnePlus 15, dispositivo in arrivo in Italia tra pochissimo.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

OTTOBRE 2025 SETTEMBRE 2025 AGOSTO 2025 1 REDMAGIC 11 Pro+ Xiaomi 17 Pro Max REDMAGIC 10S Pro+ 2 OnePlus 15 Xiaomi 17 Pro vivo X200 Ultra 3 iQOO 15 Xiaomi 17 iQOO Neo 10 Pro+ 4 Honor Magic 8 iQOO Neo 10 Pro+ vivo X200s 5 Honor Magic 8 Pro vivo X200 Ultra Honor GT Pro 6 vivo X300 Pro REDMAGIC 10S Pro+ OnePlus 13 7 Realme GT 8 Pro OPPO Find X8 Ultra iQOO 13 8 OPPO Find X9 Honor GT Pro OPPO Find X8 Ultra 9 Redmi K90 Pro Max vivo X200s Redmi K80 Ultra 10 vivo X300 Redmi K80 Pro OnePlus Ace 5 Pro

I migliori medio gamma su Antutu

Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta per quanto riguarda la fascia media, con pochissime variazioni rispetto al mese di settembre: qualche cambio di posizione, il ritorno dei vecchi Reno 13, ma niente stravolgimenti né colpi di scena. Il dato interessante riguarda la totale assenza di SoC Snapdragon: Qualcomm domina la fascia premium ma nei mid-range c’è spazio solo per MediaTek.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

OTTOBRE 2025 SETTEMBRE 2025 AGOSTO 2025 1 Realme Neo 7 SE Redmi Turbo 4 Realme Neo 7 SE 2 iQOO Z10 Turbo iQOO Z10 Turbo iQOO Z10 Turbo 3 vivo Y300 GT OPPO Reno 14 Pro Redmi Turbo 4 4 Redmi Turbo 4 Realme Neo 7 SE OPPO Reno 14 Pro 5 OPPO Reno 14 Redmi K70E OPPO Reno 14 6 OPPO Reno 14 Pro OPPO Reno 14 Redmi K70E 7 Motorola Edge 60 Pro OPPO Reno 13 Pro Honor 400 8 OPPO K13 Turbo OPPO K13 Turbo vivo S30 9 OPPO Reno 13 Pro Motorola Edge 60 Pro iQOO Neo 7 SE 10 OPPO Reno 13 OPPO Reno 13 Redmi Note 12T Pro

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu? Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone). Dove scaricare Antutu Benchmark? L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store. Come fare il test di Antutu? Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

